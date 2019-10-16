侯友宜嗆汐止民生線「盲腸也有功能」　柯文哲：執政有優先順序

▲柯文哲出席台北市政府秘書長兼秘書處長交接典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北捷運汐止民生線工程延宕多年，台北市長柯文哲昨天面對議員質詢竟聲稱將以環狀線優先、汐止民生線「等我有空」。新北市長侯友宜則強調，盲腸有盲腸的功能，汐民線對汐止來說是重要的大動脈。對此，柯文哲16日強調，台北市的資源就這麼多，執政有優先順序。

柯文哲認為，今天要整合的是基隆河股交通整合計畫，汐止民生線只是其中的一個，包汐止民生線、台鐵優化、基隆輕軌、北移直鐵，高鐵到宜蘭，甚至還有國三國五的交通動線，應該做完整的規劃，做當然要做，只是怎麼做，還有優先順序要確定。

柯文哲強調，這個案子應該交通部出來整合，剛剛講的幾個案子，甚至還有人說板南線東延到汐沚就解決了，還有人說要北宜直鐵，還有要高鐵到宜蘭，總不能每個都做，到底哪個優先，這六個案子裡面有沒有互斥的情形，他是比較務實，「只有柯文哲敢做直接的面對，指出問題在哪裡」，他的態度還是很清楚，是就是，不是就不是，這些要講清楚要怎麼做，再來決定。

柯文哲說，不然你1600億丟進去，環狀線是很清楚2500億，台北市的資源就這麼多，執政還是有優先順序，萬大線跟信義東延線已經在施工中，那就進去做新設的環狀線，就是很清楚的市政府的政策。