　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會防大陸菜洗產地挨批「假掰」　陳吉仲：影響農民當然要處理

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼陳吉仲臉書發文「嚴禁中國農產品洗產地，跨部會加嚴進口管制」。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲臉書發文指出，「嚴禁中國農產品洗產地」。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者許展溢／台北報導

國民黨台中市立委參選人林佳新今（16日）在臉書怒批，當農委會開始關心，第三地轉出口問題時，是否過於「假掰」了，因進口菜洗產地問題已很多年都不管，現在進口季結束才說要管，裝模作樣。農委會主委陳吉仲在臉書提到，最近收到相關消息，這樣的行為嚴重影響農民權益，當然要馬上處理。

農委會昨（15日）日邀集相關單位研商增列農產品檢附原產地證明輸入規定會議，決議增列輸入農產品檢附原產地證明品項，針對進口高麗菜、大蒜、紅豆、花生及九孔等農漁產品，將積極要求進口時須檢附產製國政府或其授權單位核發的原產地證明。林佳新在臉書質疑，進口菜洗產地的問題已經這麼多年了都不管，現在進口季結束才說要管，並說2年來一直呼籲，福山萵苣，蒜頭，高麗菜，一堆葉菜類都是「大陸製」。

請繼續往下閱讀...

▲▼農委會舉行行政院通過「農業保險法」，農民不用看天吃飯記者會,農委會主會陳吉仲,農業金融局副局長李聰勇。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，洗產地行為嚴重影響台灣農民權益，當然要馬上處理。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲在臉書指出，最近收到消息，有大陸禁止進口的農產品，疑似透過繞道其他國家的方式「洗產地」輸入，這樣的行為嚴重影響台灣農民權益，當然要馬上處理。因此自己在第一時間指示同仁，立即邀請經濟部、衛福部、財政部共同討論加嚴農產品進口管制，最後跨部會決議新增香菇、九孔、蛤蜊、蛤、紅豆、大蒜、高麗菜、青花菜、花生、紅茶、綠茶等11類共31品項農產品，未來一律都要有出口國政府官方核發的原產地證明才准進口，否則一概不放行。

陳吉仲也說，接下來也會繼續密切注意所有農產品的產銷情形，同時也會加強進口貨櫃的抽查，一旦發現還有其他農產品也有這樣的情形，就會滾動增加管制的品項，對於違規的業者，一定依法開罰。

ET快訊
雪莉家屬慟接受屍檢！急救單曝光「還原現場」　警：她做了極端選
劉喬安花名冊揭露13金釵價碼！　辣模「赴美陪3男」進帳126
子涵爆1次7萬賣淫！閨蜜跳出來爆「她被載去打」…心疼揭悲慘過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手捧「異形胚胎」傳LINE...閨蜜嚇僵化　神展開笑翻網：不敢吃惹！

「經費不要放煙火、也不要砍樹」　彰化田尾花藝店家嗆林佳龍

學校借書！小一哥＆中班弟秀「驚人默契」　媽爽翻：非常省事～

農委會防大陸菜洗產地挨批「假掰」　陳吉仲：影響農民當然要處理

巴西留學生狂K中文！新詞爆多...眼神死「你們是在哈囉？」　萬人笑：誤交損友

遠赴德國學當水的代言人　台灣首席品水師陳君潔用味蕾記憶水的個性

日常就是「心在疼還是要微笑」　2刷《小丑》看見每個幻想都可以是浮木

《魔獸世界》高手即時分析能力強　電玩履歷未來是求職重點

餐點一來霸氣姐掏錢：不用找了　外送員尷尬爆...「小費秒升級15倍」

台大生拒參加「兩岸青年論壇」　籲各大學停止接洽赴陸交流、旅遊

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

《青春有你2》大咖導師名單公布！　BLACKPINK Lisa露招牌甜笑秒戀愛

手捧「異形胚胎」傳LINE...閨蜜嚇僵化　神展開笑翻網：不敢吃惹！

「經費不要放煙火、也不要砍樹」　彰化田尾花藝店家嗆林佳龍

學校借書！小一哥＆中班弟秀「驚人默契」　媽爽翻：非常省事～

農委會防大陸菜洗產地挨批「假掰」　陳吉仲：影響農民當然要處理

巴西留學生狂K中文！新詞爆多...眼神死「你們是在哈囉？」　萬人笑：誤交損友

遠赴德國學當水的代言人　台灣首席品水師陳君潔用味蕾記憶水的個性

日常就是「心在疼還是要微笑」　2刷《小丑》看見每個幻想都可以是浮木

《魔獸世界》高手即時分析能力強　電玩履歷未來是求職重點

餐點一來霸氣姐掏錢：不用找了　外送員尷尬爆...「小費秒升級15倍」

台大生拒參加「兩岸青年論壇」　籲各大學停止接洽赴陸交流、旅遊

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

台灣大賽／多猛、楊志龍G4對決　運彩看好桃猿聽牌

投資型保險佔總保費收入16.72%　壽險公會：接軌IFRS17後比例將大幅提升

Google最新無線耳機「Pixel Buds」功能大勝AirPods！

台中北屯交通事故原因「這3項」佔最多！第五警分局製影片宣導行車安全

高雄深夜街頭飆速失控自撞　警所前「碰」巨響！員警衝出：3男女滿身血

「秋乏」愛睏起不來？醫教你調整睡眠＆自製養生「3道茶飲」

赤腳嬤走6小時累癱路邊　警叫名字…她俏皮回：你怎麼知道？

「保台抗中、遠離親中」　台中13議員推薦莊競程參選立委

女大生軍訓照爆紅！「電眼白膚」仙氣四散　網友直呼：傳說中的側臉殺！

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

20號颱風「浣熊」最快今生成　周四五雨區擴大

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

RIMOWA行李箱故障…台男竟要送德修

人妻三溫暖感染菜花　 女兒竟離奇中招

住摩鐵送「粉紅秘寶」！她羞認：第一次看到

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

人生的「意外旅程」讓我陪你一起走

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

更多熱門

相關新聞

6正妹裸泡湯！12顆「E級飛彈」炸出

天氣逐漸轉涼，不少人喜歡去泡個溫泉來暖暖身子。近日一張6名正妹「全裸泡湯」的火辣照在網路上瘋傳，只見她們在溫泉池裡圍成一圈，用雙手交叉遮住重點部位，各個身材都相當姣好，而這張照片還是使用邪惡的「上帝視角」所拍攝，讓不少網友大噴鼻血。

神奇場景全都錄！粉色胎兒求活　「包羊膜囊內」取出

農委會拿黑鮪魚換大目鮪　國民黨團：年損4億

政府大玩「老農津貼」變臉秀？

代購瘋保養品　3女遭詐124萬怒告

關鍵字：

林佳新農委會陳吉仲進口菜洗產地假掰農民第三地轉出口大陸

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面