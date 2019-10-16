農委會防大陸菜洗產地挨批「假掰」　陳吉仲：影響農民當然要處理

▲陳吉仲臉書發文指出，「嚴禁中國農產品洗產地」。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



記者許展溢／台北報導

國民黨台中市立委參選人林佳新今（16日）在臉書怒批，當農委會開始關心，第三地轉出口問題時，是否過於「假掰」了，因進口菜洗產地問題已很多年都不管，現在進口季結束才說要管，裝模作樣。農委會主委陳吉仲在臉書提到，最近收到相關消息，這樣的行為嚴重影響農民權益，當然要馬上處理。

農委會昨（15日）日邀集相關單位研商增列農產品檢附原產地證明輸入規定會議，決議增列輸入農產品檢附原產地證明品項，針對進口高麗菜、大蒜、紅豆、花生及九孔等農漁產品，將積極要求進口時須檢附產製國政府或其授權單位核發的原產地證明。林佳新在臉書質疑，進口菜洗產地的問題已經這麼多年了都不管，現在進口季結束才說要管，並說2年來一直呼籲，福山萵苣，蒜頭，高麗菜，一堆葉菜類都是「大陸製」。

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▲陳吉仲說，洗產地行為嚴重影響台灣農民權益，當然要馬上處理。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲在臉書指出，最近收到消息，有大陸禁止進口的農產品，疑似透過繞道其他國家的方式「洗產地」輸入，這樣的行為嚴重影響台灣農民權益，當然要馬上處理。因此自己在第一時間指示同仁，立即邀請經濟部、衛福部、財政部共同討論加嚴農產品進口管制，最後跨部會決議新增香菇、九孔、蛤蜊、蛤、紅豆、大蒜、高麗菜、青花菜、花生、紅茶、綠茶等11類共31品項農產品，未來一律都要有出口國政府官方核發的原產地證明才准進口，否則一概不放行。



陳吉仲也說，接下來也會繼續密切注意所有農產品的產銷情形，同時也會加強進口貨櫃的抽查，一旦發現還有其他農產品也有這樣的情形，就會滾動增加管制的品項，對於違規的業者，一定依法開罰。