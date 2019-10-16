港鐵證浮屍少女失蹤日曾遺失手機　學生要求公開「關鍵監視畫面」

▲香港浮屍少女陳彥霖一案疑雲重重，學生要求公開完整監視畫面。（圖／香港01授權提供）

本報訊

15歲少女陳彥霖全身赤裸浮屍油塘海面，至今仍成懸案。她的同學及大批網民昨日(14日)包圍香港知專設計學院（HKDI），要求公開她失蹤前於校內攝得的閉路電視片段，亦有學生透露，曾於陳女失蹤同日(9月19日)的傍晚7時許，於調景嶺站目擊一名打扮相似、赤腳行走的女子。

女死者陳彥霖今年15歲，生前就讀職業訓練局（VTC）機構成員青年學院，並於調景嶺的香港知專設計學院（HKDI）校舍上學。網上早前流傳其尋人啟事，指她自上月19日失蹤多天仍未尋回，警方隨即亦證實彥霖已死亡，9月22日在油塘魔鬼山一帶海面發現一具全裸女浮屍，正是彥霖本人。

有學生透露，曾於陳彥霖失蹤同日(9月19日)，約傍晚7時許，於調景嶺站目擊一名打扮相似、赤腳行走的女子。港鐵15日回覆《香港01》查詢時證實，當日有清潔工人於傍晚時分，在車站A出口附近地面發現相信屬於事主的手提電話及文具等，車站職員遂按既定失物程序處理，並嘗試據其電話簿與物主親友取得聯絡。家屬於兩天後，經核實身份後領回失物。

▲市民、朋友到學校悼念陳彥霖。（圖／香港01授權提供）

警察公共關係科署理總警司江永祥日前於警方記者會中表示，已進行相關解剖，亦在學校閉路電視目睹事主出現可疑行為，包括在9月19日晚上，將個人財物放在校園內，及後赤腳往海濱公園方向步行，警方認為其死因並無可疑。

不過，大批網民質疑警方說法，認為疑點重重，VTC學生昨聚集於於HKDI，促校方公開閉路電視片段，還原真相，經近千學生包圍抗議及拉踞後，校方其後播片，惟學生指片段經修剪感到不滿。校方拒再作交代，學生行動升級並破壞校園設施。今日校方公開兩段相關影片，彥霖步入升降機後，曾有另一名白衣男子於另一樓層進入，但兩人未有同行。

【本文獲《香港01》授權轉載。】