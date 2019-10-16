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影／BMW鬧市車震！男女「上下交疊」嗨搖　車窗大開路人狂拍…女主靚照洩出

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記者鄭思楠／綜合報導

廣西省巴馬縣一輛BMW日前停在鬧區車震，車上男女直接上演活春宮，影片被網友瘋傳。當時，一輛BMW開著雙閃，直接停在車道上，車窗大開，車內男女正陷入激情中，上下交疊肉體狂搖，還不時發出陣陣呻吟聲，全然不顧車邊已經圍觀的民眾，開心激戰。

▲▼BMW鬧市車震，影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲網友曝光的男女主照片。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，大陸一網友14日爆料，在廣西巴馬縣文體路附近，一輛桂A牌黑色BMW當時停在機動車道的斑馬線前，打開雙閃燈。車內，一名男子正摟著一名女子做著不雅動作，還不關車窗，全程被圍觀也視若無人。

兩人因為動作太大、聲音太響，被許多路人當場直擊。而且，許多路人還掏出手機錄下超露骨的「激戰畫面」。有知情人透露，當時男子急不可耐，扯下衣服，期間也看到路人狂拍，但都不捨得停下動作。

▲▼BMW鬧市車震，影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲BMW鬧市車震，影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

影片快速在網上發酵，隨後更洩出男女主高清照片。照片中，女子瓜子臉、大眼睛高鼻樑，皮膚白皙，胸前車頭燈也超亮。

目前，巴馬瑤族自治縣公安局通報稱，經調查核實，影片中2人為姚姓女子和曾姓男子；該車輛屬違法停車，司機曾男因違法停車已被交警處罰。

我該答應女友嗎？

▼BMW鬧市車震，被許多民眾當場直擊。（圖／翻攝自微博）

▲▼BMW鬧市車震，影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

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