赤腳嬤走6小時累癱路邊　警叫名字…她俏皮回：你怎麼知道？

▲台中市第三警分局東區所警員13日下午尋獲被通報失聯的劉姓阿嬤。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市民84歲劉姓阿嬤13日上午從長照中心偷偷溜出，家人遍尋不著緊張報警協尋，第三警分局東區分駐所警員巡邏時，眼尖的張姓女警發現有1名阿嬤赤腳坐在十甲路附近路口，經確認就是通報劉姓阿嬤。當員警叫出阿嬤的名字時，劉嬤調皮地以台語笑回：「你怎麼知道？」，讓員警不禁莞爾，隨後就將阿嬤帶回派出所，劉嬤的女兒看到警方將她平安帶回，不斷感謝員警協助。

第三警分局東區分駐所表示，劉姓阿嬤因失智症發作，從自由路的長照中心偷溜出門，警方獲報後即受理失蹤人口協尋並調閱監視器，也將劉姓阿嬤的衣著特徵告知線上警網協助留意尋找，巡邏警員林子堯、張綺君當時擔服巡邏勤務，，行經東區十甲東路一帶時，眼尖的張員發現有名衣服特徵類似的婦人赤腳坐在路旁，便趕緊上前關心，發現果然就是84歲的劉姓阿嬤。

當林員上前詢問劉嬤姓名時，劉嬤以台語回：「你那e知？」，讓張員不禁莞爾。張員想攙扶劉嬤帶回時，劉嬤一度不肯起身，經了解，才知道她已經徒步走了6個多小時，也才會就乾脆坐在路旁休息。2員一面哄著劉嬤，一面向勤務中心通報已尋獲的資訊，並將她帶回派出所。

劉嬤女兒說，全家人出動找了整個下午，心急如焚不知該如何是好，直到看見警員牽著媽媽回來，終於放下心中的大石頭。

▲警方將劉嬤帶回派出所後，通知家屬帶回。

第三分局提醒，家中有失智長輩或親人容易走失的家屬，除了平日多加留意，也可向市政府的社會局申請防走失手鍊，或是在身上配戴聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外，也可以幫助他們儘快回家。

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