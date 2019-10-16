10歲小妹窩浴缸玩水　老爸驚覺太安靜…見「女兒長髮遭排水孔吸入」溺斃水底

▲小女孩遭到家中浴缸排水孔捲入頭髮。（圖／翻攝自Dubai Police下同）

記者陳亭伃／綜合報導

杜拜日前傳出一起令人毛骨悚然的悲劇。一名10歲的小女孩在哀求爸爸同意在浴缸玩水、泡澡後，過了一段時間，該名父親發現沒有女兒的戲水聲，於是跑到戶外按摩浴缸查看，竟發現女兒的頭髮遭到浴缸的排水孔器卡住，整個人移動不了遭到溺斃。

根據英國《太陽報》報導，這位女孩因為在家無聊，所以希望可以在戶外的按摩浴缸中玩水，原先遭到父親的拒絕，但最後仍被同意在浴缸內戲水，但女孩的父親過了沒多久，卻驚覺沒聽到水流聲與女兒的聲音。

女孩的父親立刻衝出去查看，才發現女孩的頭髮已經被捲進浴缸的排水孔中，而因為頭髮卡死頭部也無法移動，女孩早已被溺斃在浴缸底部。女孩父親當下立刻報警，警察上校馬里（Ahmad Humaid Al Marri）事後僅表示，是一名歐洲小女孩。



▲事發浴缸。

而調查顯示，發生意外的按摩浴缸因為排水管有瑕疵，因此在抽水時出現了強烈的漩渦，而女孩的長髮可能剛好飄過，於是直接被捲進去整個人被拉扯。馬里呼籲家長，如果要讓孩子玩水，不論在哪都應該要遠離排水孔，因為四肢跟頭髮都可能被吸入，並且最好旁邊有成人陪同。

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