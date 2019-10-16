林鄭直播宣佈《施政報告》　收回「700公頃」私人土地：讓港人建立自己的家

▲ 林鄭月娥透過直播方式宣佈《施政報告》。（圖／翻攝自港府直播）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港林鄭月娥原定於今（16）早在立法會，發表2019施政報告，但中途遭泛民議員2次打斷，宣佈休會，她隨後於12點15分透過影像發言。林鄭指出，港府訂立了清晰目標，即「讓每一個香港人，不需要為住房問題擔憂，可以建立屬於自己的家」，將行使公權收回私人土地。

林鄭月娥表示，文明、守法、自由、多元包容及互相尊重是香港的特徵，但由逃犯條例修訂引起，多區發生逾400場的示威及集會，往往演變成暴力抗爭，致逾2000人受傷；少數暴徒有計劃發動破壞，更以起底、私了對待不同立場人士，令香港陷入恐慌，亦令大中小型企業均非常擔憂「香港是否仍是可以安居的地方。」

她強調日後將會堅守幾個原則，其一是維持一國兩制，對任何鼓吹港獨的行為絕不容忍，現在的香港是「風高浪急」的困難時期，只要謹守一國兩制原則就能渡過難關，法治是香港的核心價值，必須受到尊重，持續的暴力會蠶食香港的核心價值，會摧毀多年來建立的制度。

▲有人用投影儀投射「五大訴求」在牆上。（圖／路透）

林鄭坦承，今年施政報告準備時間不足，但仍推出逾220項新措施，會重點討論房屋土地等政策，政府訂立了清晰目標，要讓每個港人及家人不需再為住屋問題擔憂，可以建立屬於他們的家。

林鄭提出，港府要主動收回所需要的私人土地，目前已知會收回的土地約700公頃，預計其中450公頃將於未來5年收回，另外也會做好地區配套，並作出安排補償。她亦公開呼籲地產商支持土地收回條例。

另外，林鄭提及政府接受土地供應小組意見，採取多管齊下的政策，包括明日大嶼人工島計劃，加增人工島可以增加1000公頃土地，日後會繼續做解說，讓市民理解島上的興建房屋計劃可以解決香港的住屋問題。

▲會議遭打斷兩次，林鄭月娥緊急離場。（圖／路透）

林鄭亦表示，將協助首置申請最高9成按揭，樓價上限為800萬港元，另外自2020年起，每位中小幼生每年可獲2500港元津貼，以及交通補貼亦會加碼。