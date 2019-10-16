投資型保險佔總保費收入16.72%　壽險公會：接軌IFRS17後比例將大幅提升

▲壽險公會指出，截至2018年底，投資型保險有效契約保費收入為5873億元，占該年底總保費收入3.5兆元的16.72%。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

資料統計，截至2018年底投資型保險有效契約保費收入計5873億元，占該年底總保費收入的16.72%，比起2002年投資型保險保費收入的79億元、占總保費收入0.88%，顯示投資型保險商品已逐漸占有重要地位。壽險公會表示，台灣未來接軌IFRS 17後，預期未來儲蓄型保單將大幅減少，投資型保險商品將與以保障為主的非終身型健康險、壽險商品大幅度提升。

壽險公會發布「投資型保單概況分析報告」指出，台灣於2001年開放銷售投資型保險商品，2002年下半年首張投資型保險商品正式問世，據資料統計，2002年投資型保險有效契約保費收入計79億元，佔總保費8893億元的0.88%；發展至2018年底，有效契約保費收入已達5873億元，占該年底總保費收入3.5兆元的16.72%。期間雖然歷經金融海嘯，以及英國脫歐與美國大選等不確定氛圍，但在2017年不確定性趨緩後，銷量再度回升；2018年底，投資型保險初年度保費達到歷史高點5033億元。

綜合保發中心與壽險公會保費資料統計，至2018年底，傳統型保險商品初年度保費收入計8765億元，較2009年7566億元增加15.84%；投資型保險商品初年度保費收入計5033億元，較2009年1685億元增加198.76%。兩者數據明顯可以看出，投資型保險商品的增幅較傳統型保險商品的增幅高出許多。

壽險公會分析，全球經濟自金融海嘯後緩步復甦，保戶購買投資型保險意願逐漸提升，然而，2016年因脫歐公投及美國大選的不確定性，使得保戶對投資型保單抱持保留態度，2016年度投資型保險商品初年度保費收入計1966億元，較前一年度3460億元減少43.18%，但同期的傳統型初年度保費卻出現相對增加，因此推論在市場狀況不佳時，保戶傾向於將閒置資金投入傳統型保險。

▲壽險公會預期投資型保險將成為退休理財主流商品。（圖／路透社）

面對投資型保險商品的未來趨勢，壽險公會認為「產品為未來退休理財的主流」，退休族於退休生活理財仍以風險保守為訴求，除基本保障的保險需求外，更重視退休生活期間能有較穩定的現金流量；投資型保險商品兼具「保險」與「投資」功能，因此預期投資型保險商品將成為退休理財主流商品。

壽險公會認為，台灣保險業於接軌新的會計準則IFRS 17後，財報的揭露方式將會使利差損變透明，預期未來儲蓄型保單將大幅減少，投資型保險商品將與以保障為主的非終身型健康險、壽險商品大幅度提升。

投資型保險預期未來仍是保險公司主力商品的一環，但壽險公會也指出，因為投資型保險商品具有「投資盈虧自負」的特性，於投資環境劇烈變動時，商品銷售業績恐會隨市場情況而有較大的波動，且伴隨投資環境變動所致保單帳戶價值波動，恐衍生相關理賠爭議案件，這些挑戰將成為保險公司未來訂定商品策略時的主要考量。