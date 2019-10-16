70歲買投資型保單「要錄音錄影」　嚇退阿公阿嬤！壽險公會憂保費大幅減少

▲金管會規定，70歲以上阿公阿嬤購買投資型保單必須要錄音錄影。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

金管會要求各壽險公司，針對70歲以上保戶購買投資型保單時，必須錄音錄影，讓高齡保戶充分了解保單的特性及風險，不過這項新措施卻嚇退了阿公阿嬤！壽險公會最新統計資料指出，今年上半年70歲以上購買投資型保單的人數降到1萬人，新契約保費收入僅173億元，相比2018整年的3.3萬人與540億元，估計全年70歲以上投資型保單的新契約件數及初年度保費收入都將「大幅減少」。

壽險公會發布「投資型保單概況分析報告」指出，銀行通路是投資型商品的主要銷售通路，約佔65%。即使銀行擁有高端資產客戶名單的優勢，今年資料卻顯示，有關70歲以上客戶的投資型保險新契約件數及初年度保費收入驟降。

根據壽險公會統計，2017年與2018年資料指出，70歲以上保戶購買投資型保單的人數分別為3萬679人次與3萬3326人次，分別占當年度投資型保險新契約8.97%與7.20%；初年度保費分別為477億元與540億元，分別占當年投資型保費11.94%與10.73%，都各自超過當年投資型保費的一成。

然而，今年的數字卻大幅減少。壽險公會報告指出，金管會自2018年11月起要求各壽險公司，針對70歲以上保戶購買投資型保單時，必須錄音錄影，確定高齡保戶了解保單特性、相關風險及確認投保意願，導致今年上半年70歲以上購買投資型保單的人數降到1萬242人，新契約保費收入僅173億元。

▲70歲以上投保投資型保險新契約件數。（圖／資料來源：壽險公會、記者楊絡懸製表）

▲70歲以上投保投資型保險初年度保費收入。（圖／資料來源：壽險公會、記者楊絡懸製表）

「若按時間比例估算，預估於2019年全年度70歲以上客戶的新契約件數及初年度保費收入將大幅減少。」壽險公會表示，市場上具有高資產部位客戶的年齡普遍是所謂的「高齡」，而該群客戶投保投資型保險商品的必要性及適當性，近來確實引發社會關注。

壽險公會表示，由於日前因壽險公司透過銀行通路銷售投資型保險商品予70歲以上民眾，衍生招攬及商品適合度的爭議，主管機關為加強保護高齡保戶，要求保險公司應於既有之保護機制下進行電話訪問，也要另外進行錄音錄影，除增加公司於銷售時的法令遵循成本外，也將降低業務員銷售此類商品的意願，進而影響投資型保險商品的發展。

2011年曾發生過銀行通路投資型保費收入占比下降，當時原因是金管會要求銀行通路銷售的投資型保單，達特定條件如超過70歲、躉繳保費逾百萬元、或年繳保費逾30萬元者，應由壽險公司進行電訪並給予客戶契撤期，造成銀行業務員認為與高齡、高額投資型保戶簽約後仍存有不確定性，是近年來影響銀行通路最大的一次政策。

如今金管會再次整頓。即使銀行通路是投資型保險商品的銷售主力，但壽險公會認為，未來主管機關在實施死亡保障門檻比例原則的監理措施後，將使銀行原由銷售投資型保單可獲取的收入大受影響，銀行的銷售商品策略可能有所調整，進而將影響銀行通路的銷售占率。

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