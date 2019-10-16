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Google最新無線耳機「Pixel Buds」功能大勝AirPods！

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▲Pixel Buds。（圖／翻攝自發表會）

▲Pixel Buds。（圖／翻攝自發表會）

記者陳心怡／外電報導

今年的「Made by Google」年度硬體發表會一次發布了不少新商品，除了旗艦手機 Pixel 4 系列外，Google 也推出它的新款 Pixel Buds 耳機，拋開前一代線材束縛，改採用主流的真無線藍牙耳機，並且再度拿出 Google 人工智慧（AI）作為主打。

Pixel Buds 採用入耳式耳機設計，可以平整貼合耳朵，帶來更好的低音接收效果；配戴感也出奇的舒適，並具有通風的氣孔，降低許多耳機常見的「耳塞式」不適感。同時並配有一個充電盒，Google 號稱耳機續航力有 5 小時，搭配充電盒則為 24 小時。

Pixel Buds 無線藍牙功能也將大幅增強訊號接收範圍，佩戴者如果在室外，甚至橫跨一個足球場的距離，也都能良好地連接。

另外，Pixel Buds 具有防噪技術，有助於抑制環境噪音，更能透過下巴的振動來提高語音通話質量，讓配戴者在風大的環境中，能有清晰的通話。

Pixel Buds 保留許多 AI 功能，也支援語音助理 Google Assistant，透過「嘿！Google」即可喚醒語音助理以及即時語言翻譯等功能。

另外，平常在聽音樂時，Pixel Buds 會偵測周圍環境，自動調整音量大小，也透過 嘿！Google 指令，即時查詢資訊、同步翻譯、控制歌曲。

Pixel Buds 預計在 2020 年春季正式發布，有橘、黑、白、薄荷綠四種顏色可以選擇，售價為 179 美元（約新台幣5,539 元）。

外媒評論，新款Pixel Buds將是Air Pods 2的勁敵，但一切還得等它上市後，使用者體驗其功能後，才能真正判定兩者高下。

▲Pixel Buds。（圖／翻攝自發表會）

▲Pixel Buds推出四種顏色。（圖／翻攝自The Verge）

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►這款CP值很可以！

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