第10屆總統文化獎論壇　想看陳建仁壓軸發「聖光」在這邊報名

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

由中華文化總會主辦的「總統文化獎」今年邁入第十屆，於19、20日舉辦為期2天的「Next 20 Festival－想像下一個二十年的台灣文化」論壇。20日下午最後一場主題為「社會前進、媒體改革與台灣價值」，由文化總會副會長、副總統陳建仁壓軸，帶來閉幕專題演講「建立台灣價值」，想一睹「聖光」的民眾，報名這場就對了！

文總表示，本屆社會改革獎得主台灣人權促進會的三位代表，包含會長周宇修、秘書長邱伊翎，以及南部辦公室主任林彤，也將一同探討「台灣人權的未竟之路」。

▲「總統文化獎」今年邁入第十屆。（圖／翻攝中華文化總會臉書粉專，下同）

文總說，台權會於1984年成立，是台灣人權的倡議者和重要推手，與台灣民主化歷程息息相關，涉及的面向從政治人權擴展到社會人權、經濟人權，只要和自由與人權有關的議題，都能看見台權會穿梭其中，包含近幾個月香港爆發的反送中事件，台權會同樣傾盡全力聲援。

另外，中央廣播電台總台長張正、《報導者》共同創辦人暨執行長何榮幸，以及中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授胡元輝將攜手對談「社會改革與後真相時代」，也會討論新聞媒體在社會改革中扮演的角色，以及在這個時代中的義務和責任。

文總強調，近年來，台灣人民的社會意識抬頭，政治已從「管理眾人之事」到了「眾人參與之事」，但民主的進程非一蹴可幾，需要大家一起邁出一小步，整體社會才能邁進一大步。關心人權議題，同時對媒體社會責任有興趣的民眾，都可以來此論壇找到解答。

｜日期：10／20（日）下午：社會前進、媒體改革與台灣價值

｜時間：13：30－15：20

｜報名連結：http://bit.ly/2pbabYW

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