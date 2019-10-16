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正式接任副市長！黃珊珊：讓王世堅的「梗」變少是我的任務

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記者楊亞璇／台北報導

台北市政府16日上午舉辦秘書長兼秘書處長交接典禮，秘書長張哲揚退休，由副秘書長薛春明接任，親民黨市議員黃珊珊辭去議員身分，正式接任北市府副市長一職。談到20年的議會同事王世堅，黃珊珊笑說，希望讓他上電視講的梗越來越少，「這是我的任務」。

柯文哲指出，首先感謝張哲揚秘書長，公務員40年屆齡退休，離開後要去民眾黨接任秘書長，變成傳奇，從基層一直做起，從停管處長、到秘書長，做事非常認真仔細、可靠，屆齡退休就拜託他能否到民眾黨當秘書長，張哲揚認真負責凡是追求完美的個性，到黨再去努力。

▲▼黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

卸下秘書長一職的張哲揚在致詞時感性表示，今天的場面讓他感到非常光榮，尤其能在柯市長任內卸任，更加光榮，因為柯市長除了智商高，每天認真工作外，更自稱為酷吏，他42年多公務生涯的最後5年能在酷吏下面工作，還是升官最快的一位，他感覺很光榮。

張哲揚指出，北市府是全臺灣地區文官素質最高的地方，只要政策明確，敢負責任，不要違法，所有北市府公務人員對長官的要求一定都可以做得到，他可以用40幾年的經驗向長官保證這點，不用懷疑。

談到薛春明接任秘書長，柯文哲則說，叫論功行賞，當年世大運薛副秘書場負責所有場館，60個場館還有世大運選手村、新聞中心，加起來是個很龐大工程，「工程史上奇蹟」，全部準時完工，全部通過大專體總認證，最重要是沒有追加預算。

柯文哲還說，世大運竟然最後結算竟然還有剩下，結餘23.78億，他上任砍掉20幾億元，真正結餘又剩下23億元，讓我們知道效率跟節約，要重建台灣文官制度，論功行賞，幹得好就依序升上去。

▲▼柯文哲出席台北市政府秘書長兼秘書處長交接典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席台北市政府秘書長兼秘書處長交接典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

至於黃珊珊接任副市長，柯文哲指出，他站在議會被議員質詢，就是最公平的評判者，黃珊珊的質詢是可執行的質詢，有的議員講的天馬行空，但是不能做，而更糟糕是謾罵，黃珊珊講的每一條我們照做，對市政是加分，也希望增加女性首長，因為市府甲組、丙組太龐大，都是理工科，需要人文調味一下。

黃珊珊表示，今天是她第一天當公務員，其實很緊張，心得就是七點半要上班，要看到這麼多鯊魚（媒體），她在很多年前選舉的時候寫過一個口號，要讓認真的人被看見，台北市政府八萬公務員非常認真努力，很多東西沒有被看見，所以來幫忙，要讓認真努力的人、八萬市府團隊被看見，「認真努力的台灣人被世界看見，我們都很認真努力，每個人都是台灣世界之光，這也應該要成為最關鍵的台灣價值」。

黃珊珊說，「市長也很認真努力，我看了他五年，我也覺得如果可以作為認真努力的團隊一員，我應該也會覺得蠻光榮」。

被問到佈達典禮會邀請親民黨主席宋楚瑜嗎？黃珊珊說，如果邀請很多人，他的志工、朋友都會生氣，所以不會特別邀請任何外賓，「我是來做工的，不是來做官的」。

談到是否能讓「柯黑」王世堅變成「柯友」，黃珊珊說，「其實不用擔心他講的話，他講的話都是相反的」，他們是20年的同事，她的研究室是王世堅當年給的，議會最後一天還把研究室還給他，相信他在市政議題都蠻講道理，「我會盡力擔任調和劑，希望我們來做事，讓他上電視講得梗越來越少，這是我的任務」。

外傳宋楚瑜不滿柯文哲延攬黃珊珊，黃珊珊強調，已經與宋楚瑜說明，宋楚瑜也有主席出席北市府國慶日升旗，過程沒有太大問題，至於宋楚瑜未來的規劃，因為她不在黨務，不清楚黨的決策，要問一下黨部。

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