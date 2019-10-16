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債市推升9月投信基金規模創高　達3.69兆元

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▲▼美聯準會宣布降息，紐約證交所交易員透過電視觀看鮑爾主持記者會。（圖／路透）

▲聯準會再度降息機率高。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

根據投信投顧公會資料統計，截至9月底為止，投信整體基金規模為3兆6951億元，較8月成長1.25%，連六個月創新高。

全球央行連番降息、貿易戰不確定性籠罩，引導資金持續轉進債券資產，推升9月投信基金規模續創新高。法人表示，全球低利與刺激政策環境不變，有助於避免景氣衰退，加速資金回流金融市場，不過，也將伴隨波動頻率、幅度提高，建議未來布局策略聚焦基本面提前落底或抗波動兩大類基金。

請繼續往下閱讀...

若按類型區分，跨國指數股票型、跨國一般債券型基金規模各增加874、133億元，增長最多；而國內指數股票型、國內貨幣市場型基金各減少355、260億元。跨國指數股票型基金中，以債券ETF居大宗，顯示資金持續流進債券資產。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷指出，今年來資金明顯流往債市，主要反映兩大因素：一是美中、美歐與日韓等貿易戰，讓金融市場籠罩不確定性，促使資金投向債市避風頭；二是全球央行連番降息，利率不斷走低，甚至歐、日陷入負利率環境，引導資金轉進投資級債等優質收益資產。

隨著經濟成長放緩或停滯的壓力浮現，葉菀婷認為，美國聯準會為首的央行，不排除進一步降息，各國政府也會釋出基礎建設等刺激政策，以避免景氣衰退，可望帶來一波資金行情，嘉惠金融市場。

投資布局上，葉菀婷表示，具高股息特性的水電瓦斯等公用事業、REITs等資產，及兼具債信品質佳、收益率好的投資級債券，都能帶來源源不絕的現金流，具備抗波動優勢，仍舊是不可獲缺的核心資產。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，目前債券投資仍有兩大風險來源，首先是通膨，油價仍是通膨的不確定因子；第二，則是擴張的財政政策，為挽救經濟，德國預計將放寬今年預算赤字目標，未來若經濟進一步惡化，可能推出振興財政政策，從總體環境來考量，仍有利美債的表現。

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