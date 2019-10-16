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Windows 10更新再傳災情　開始功能表未修復、Edge也出問題

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如何免費升級到Windows 10 ? 一次搞懂Windows 10 重點（圖／雲爸）

▲微軟此次 KB4517389 更新又陸續有網友回報災情。（圖／翻攝自Windows）

記者王曉敏／綜合外電報導

隨著Windows 10 v1903的更新，Windows 10的問題也愈來愈多。微軟周六（12日）證實，KB4517389更新會導致Windows 10 的「開始功能表」（Start Menu）出現錯誤。微軟承諾將在未來幾周內修復該問題，預計於10月下旬發布解決方案。

目前來看，Windows 10 v1903本月以來的更新出現的災情較上個月少得多，在大多數設備上都有較完美的體驗。不過日前有用戶在微軟的社區（Community）上反映，更新至KB4517389後，開始功能表出現嚴重錯誤。

據該名用戶的說法，最初此問題出現在KB4524147更新版本上，當時的開始功能表出現錯誤且印表機無法列印，在他卸載KB4524147更新後，兩個問題都消失了。不過在他更新至KB4517389後，雖然印表機仍能列印，但開始功能表的錯誤又回來了。

事實上，自上個月的KB4515384更新後就有用戶回報開始功能表出現問題，微軟在9月19日的Windows Health Dashboard上表示，該公司並未發現搜尋方塊（Search bar）及開始功能表的問題是由KB4515384更新所導致，微軟建議用戶重新登錄。然而，事實證明，即便微軟更新了Windows 10，問題仍未解決。

而除了開始功能表出現的錯誤外，也有用戶反映其更新KB4517389後，Microsoft Edge瀏覽器無法正常使用，而這串問題回報的下方也有不少用戶回應指出遇到相同的問題，即便重新安裝Windows 10 v1903仍無法解決。微軟的工作人員已回覆表示知悉問題，不過目前為止，微軟KB4517389的頁面上仍未更新任何問題回報。

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