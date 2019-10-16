內閣財經總軍師預言：台灣全年經濟成長率將是亞洲四小龍之首

▲行政院政務委員龔明鑫受邀至台灣上市櫃公司協會「東方領袖講座」，以「美中貿易戰下之產業趨勢」為題演講，剖析國內經貿發展情勢。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠中美貿易戰轉單效應，台商回台投資一波接著一波，有「內閣財經總軍師」之稱的行政院政務委員龔明鑫表示，在前瞻數位建設、離岸風電金融合作、半導體及人工智慧物聯網（AIoT）等4大兆元級投資帶動下，台灣今年經濟成長率要突破2%不是問題，預估全年經濟成長率將成為亞洲四小龍之首。

中美貿易戰持續，美國總統川普的作風變幻莫測，牽動國際金融市場波動，台灣經濟成長率則維持在百分之二以上的水準，台灣上市櫃公司協會「東方領袖講座」15日邀請龔明鑫，以「美中貿易戰下之產業趨勢」為題演講，其中台灣全年經濟成長率表現，備受產業界人士關注。

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▲行政院政務委員龔明鑫表示，預估國內至2025年投資金額上看6兆元大關，為台灣經濟持續挹注成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

針對後續景氣，龔明鑫表示，台商回流優於預期，也帶動國內內需市場表現，主計總處日前上修今年經濟成長率為2.46%，主因在於今年台商回流投資估達8000億元，其中近2000億元的投資金額可望於年底前落實，推升台灣經濟成長率表現亮眼。

龔明鑫指出，在中美貿易戰的背景下，台灣出口產生結構性影響，台商回流讓原本在大陸的產能回到台灣生產，直接出口美國，使對美出口顯著成長，其中成長最大的是網通設備與伺服器出口大幅成長，因為這是第一波回到台灣的產業，其他電子業也有大幅成長，平衡了台灣在貿易戰下對其他國家出口的衰退。

另外，微軟、Google、亞馬遜和臉書等團隊為例，看準台灣設立研發機構，帶來台美數位合作機會，也挹注台灣半導體產業持續看旺。龔明鑫指出，包括數位經濟的基礎半導體產業，台積電5奈米和3奈米的投資，加上華邦、美光等投資布局，也是以兆元級投資迎接數位經濟時代。

展望後市，龔明鑫表示，預估未來十至二十年間，台灣半導體產業投資額度仍相當可觀，其中又以台積電規模最大，未來四年內投資金額預估超過1兆元以上，加上台商回流投資、綠能發展等，預估國內至2025年投資金額上看6兆元大關，為台灣經濟持續挹注成長動能。

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