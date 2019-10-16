內閣財經總軍師預言：台灣全年經濟成長率將是亞洲四小龍之首

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

內閣財經總軍師龔明鑫預言：台灣全年經濟成長率將是亞洲四小龍之首

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院政務委員龔明鑫受邀至台灣上市櫃公司協會「東方領袖講座」，以「美中貿易戰下之產業趨勢」為題演講，剖析國內經貿發展情勢。（圖／記者林淑慧攝）

▲行政院政務委員龔明鑫受邀至台灣上市櫃公司協會「東方領袖講座」，以「美中貿易戰下之產業趨勢」為題演講，剖析國內經貿發展情勢。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠中美貿易戰轉單效應，台商回台投資一波接著一波，有「內閣財經總軍師」之稱的行政院政務委員龔明鑫表示，在前瞻數位建設、離岸風電金融合作、半導體及人工智慧物聯網（AIoT）等4大兆元級投資帶動下，台灣今年經濟成長率要突破2%不是問題，預估全年經濟成長率將成為亞洲四小龍之首。

中美貿易戰持續，美國總統川普的作風變幻莫測，牽動國際金融市場波動，台灣經濟成長率則維持在百分之二以上的水準，台灣上市櫃公司協會「東方領袖講座」15日邀請龔明鑫，以「美中貿易戰下之產業趨勢」為題演講，其中台灣全年經濟成長率表現，備受產業界人士關注。

請繼續往下閱讀...

▲行政院政務委員龔明鑫表示，預估國內至2025年投資金額上看6兆元大關，為台灣經濟持續挹注成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

▲行政院政務委員龔明鑫表示，預估國內至2025年投資金額上看6兆元大關，為台灣經濟持續挹注成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

針對後續景氣，龔明鑫表示，台商回流優於預期，也帶動國內內需市場表現，主計總處日前上修今年經濟成長率為2.46%，主因在於今年台商回流投資估達8000億元，其中近2000億元的投資金額可望於年底前落實，推升台灣經濟成長率表現亮眼。

龔明鑫指出，在中美貿易戰的背景下，台灣出口產生結構性影響，台商回流讓原本在大陸的產能回到台灣生產，直接出口美國，使對美出口顯著成長，其中成長最大的是網通設備與伺服器出口大幅成長，因為這是第一波回到台灣的產業，其他電子業也有大幅成長，平衡了台灣在貿易戰下對其他國家出口的衰退。

另外，微軟、Google、亞馬遜和臉書等團隊為例，看準台灣設立研發機構，帶來台美數位合作機會，也挹注台灣半導體產業持續看旺。龔明鑫指出，包括數位經濟的基礎半導體產業，台積電5奈米和3奈米的投資，加上華邦、美光等投資布局，也是以兆元級投資迎接數位經濟時代。

展望後市，龔明鑫表示，預估未來十至二十年間，台灣半導體產業投資額度仍相當可觀，其中又以台積電規模最大，未來四年內投資金額預估超過1兆元以上，加上台商回流投資、綠能發展等，預估國內至2025年投資金額上看6兆元大關，為台灣經濟持續挹注成長動能。

►這款CP值很可以！

ET快訊
雪莉家屬慟接受屍檢！急救單曝光「還原現場」　警：她做了極端選
劉喬安花名冊揭露13金釵價碼！　辣模「赴美陪3男」進帳126
子涵爆1次7萬賣淫！閨蜜跳出來爆「她被載去打」…心疼揭悲慘過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台灣人愛養生一年金額可蓋2.2座台北101　保健營養食品去年產值161億元創新高

台灣人愛養生一年金額可蓋2.2座台北101　保健營養食品去年產值161億元創新高

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

瓦城25家新展店目標火力全開　全年營收可望續創新高

高鐵搶攻秋遊商機　線上旅展「網美打卡景點」今登場

台灣叩關CPTPP今年難達成　經長沈榮津：沒有悲觀權利「繼續打拚」

張忠謀再任APEC代表　經長沈榮津：盼協助爭取CPTPP

中美達初步貿易協議　經長沈榮津：台商回流、全球佈局不受影響

經長沈榮津打臉韓國瑜能源政策：台灣不缺電已經是常態

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

《青春有你2》大咖導師名單公布！　BLACKPINK Lisa露招牌甜笑秒戀愛

長榮不給罷工員工優待機票　勞動部裁定：構成不當勞動行為

債市推升9月投信基金規模創高　達3.69兆元

內閣財經總軍師預言：台灣全年經濟成長率將是亞洲四小龍之首

格芯與Arm推SoC解決方案　大幅度降低成本

iPhone Safari疑似資料傳騰訊惹議　專家提供消費者2招保護隱私

外送員發大財？　104調查：最高月入18萬 、最低僅2萬

台灣人愛養生一年金額可蓋2.2座台北101　保健營養食品去年產值161億元創新高

台積電早盤298元　一度挑戰300元大關

英鎊升破40元創3個月新高！　換新台幣5萬蒸發近2千元

新台幣開盤貶值0.9分　以30.695元兌1美元開出

台東參與「中國北方旅遊交易會」　知名熱氣球驚艷會場

長榮不給罷工員工優待機票　勞動部裁定：構成不當勞動行為

中正大學推AI無人餐廳　點餐、拉花、沖咖啡機器人全搞定

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

台灣大賽／多猛、楊志龍G4對決　運彩看好桃猿聽牌

投資型保險佔總保費收入16.72%　壽險公會：接軌IFRS17後比例將大幅提升

Google最新無線耳機「Pixel Buds」功能大勝AirPods！

台中北屯交通事故原因「這3項」佔最多！第五警分局製影片宣導行車安全

高雄深夜街頭飆速失控自撞　警所前「碰」巨響！員警衝出：3男女滿身血

「秋乏」愛睏起不來？醫教你調整睡眠＆自製養生「3道茶飲」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

財經熱門新聞

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

即／大樂透7.2億出爐！中了馬上放假

美元匯價創一年以來新低　換新台幣5萬多賺1600元台幣

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

專訪北都／斷訊事件吃相太難看！

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰

外送員列入僱傭關係後月入10萬夢碎？　勞動部出面說明　

台銀老董看鼠年景氣　碎步快行

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

人力銀行調查：外送員最高月入18萬 、最低僅2萬

北都22頻道授權費爭議調處再破局

Foodpanda堅持自己是「承攬」　勞動部打臉用證據說話

更多熱門

相關新聞

陸造科技大國　研發投入8.5兆

中美貿易爭端持續，面對科技戰風險、技術封鎖屢屢被美方作為要挾手段，據官方數據統計，2018年中國全社會研發投入快速成長，達1兆9678億元人民幣（約合新台幣8.5兆元），排名世界第二，研發人員總量為每年419萬人，蟬聯世界第一。

央行防炒房　楊金龍：豪宅管制不鬆綁

央行利率預測全年經濟成長率為2.4％　中美貿戰談判進展仍是變數

央行利率連13凍　維持政策利率1.375％不變

明年經濟比今年好？國泰金估GDP僅2%

關鍵字：

經濟成長率龔明鑫台灣上市櫃公司協會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面