放韓假！綠議員沒放鬆　抨擊高市請益之旅僅走8區：韓四分之一

▲民進黨團封韓國瑜為韓四分之一。（圖／記者賴君欣攝）

記者許宥孺、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日正式「放韓假」，今天首站到屏東展開傾聽之旅，對此，民進黨議員稍早召開「每日一問」記者會，針對韓國瑜在請假前所舉辦的「38區市政請益之旅」都還沒做完，「國政傾聽」可能嗎？怒轟韓國瑜：「韓四分之一，優先回高雄傾聽」。

▲民進黨團封韓國瑜為韓四分之一。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨議員痛批，韓國瑜請假選總統之前，說要進行基層請益之旅卻只走了8區，把這30區的高雄市民當做是二等市民嗎？呼籲韓國瑜，如果要展開國政傾聽之旅，那希望韓國瑜先回高雄履行對市民的承諾。

黃文益議員率先開轟，「韓市長今天國政傾聽首站到屏東縣，屏東縣長潘孟安，我認為才是你該去傾聽的第一站，他是五星級縣市首長，你的縣市首長支持度、認同度那麼低，你應該要有這個勇氣去面對自己做不到的地方」。

▲民進黨團封韓國瑜為韓四分之一。（圖／記者賴君欣攝）

陳致中議員說，8個區都是最後要請假之前才急救去辦請益之旅，請益過程當中不是真的要傾聽民意，甚至連跟里長座談都還要經過邀請才能進去，地方人士想要建言是沒有機會的，這8場請益之旅，一半是他的選舉造勢之旅，現場可能是都喊「凍蒜」的。

民進黨團表示，韓市長的38區市政請益卻只做了8區，勉強四分之一；市長任期四年也做一年不到就要選總統，所以韓市長並不是只做一半，是連四分之一都不到，我們稱他為「韓四分之一」。大酸韓國瑜的市政傾聽之旅根本就是假請益、真造勢，質疑韓國瑜的國政傾聽之旅是否能真正傾聽到基層民意，建議韓國瑜應該優先回高雄傾聽市民的聲音。

對於民進黨議員的質疑，高市府也做出回應：「韓市長請假前已完成高雄市八個行政區請益，在規劃時即以八大生活圈為標的，涵蓋高雄市過半人口數，同時還有九個地點的夜宿拜訪及不同型態的走訪區里。而三位副市長及秘書長則分別已完成35個行政區以及原民區里政座談，同時各地方各項反映事項均已交由研考會列管。」

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