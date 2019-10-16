「經費不要放煙火、也不要砍樹」　彰化田尾花藝店家嗆林佳龍

記者唐詠絮／彰化報導

「拜託阿，請中央不要再來放煙火了拍拍屁股就走人，不要再砍樹了，我們1天的營業額不到1千元，請部長可以救救我們小老百姓嗎」上午立委陳素月邀集交通部長林佳龍等人到縣內考察田尾公路花園，民眾嗆罵聲不斷，希望相關單位能聽聽基層民眾的心聲，不要只有將經費放在怡心園，而忽略了整個建設。

▲交通部長林佳龍考察田尾公路花園。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲交通部長林佳龍考察田尾公路花園，被民眾嗆罵。（圖／記者唐詠絮攝）

目前田尾公路花園最繁榮的地方莫過於怡心園民族路周遭，而附近商店林立，但在一旁經營3代的園藝商店楊惠雯說，她遠嫁澳洲前幾年因為娘家長輩生病，舉家搬回彰化，但幾年來看到的田尾，與小時候的印象大相逕庭。

▲交通部長林佳龍考察田尾公路花園，被民眾嗆罵樹砍光光。（圖／記者唐詠絮攝）

楊惠雯說，每年到田尾的人數變少，甚至有果農連續3個月賣不出一株，只要選舉，政府補助便「億」一直增加，地方卻沒有變好，反而更糟，前陣子還因為為了要砍怡心園旁旅遊中心的樹木，民眾發動連署反制才作罷。

甚至還有民意代表說彰化高鐵目前通往田尾的聯外道路，只有大社路，民眾希望盡速開通惠農路，不僅可以來往暢通，更可以帶動觀光。林佳龍對於民眾的意見有聽進去，「將會帶回去研議」，更感謝有民眾的良心建議，接著林佳龍便趕往員林百果山及員林火車站考察。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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