打造智慧生活　亞太電/宏佳騰跨界合作、綁資費就可買電車

▲綁定亞太電信特定資費，最低可以31,800元將宏佳騰Ai-1智慧電車騎回家。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

亞太電信與宏佳騰智慧電車今（16）日攜手宣布，即日起，在全台灣的亞太電信門市都將可以購買宏佳騰在8月才推出的Ai-1智慧電車，消費者只要搭配上亞太電信指定資費，再配合上政府補助，最低可以31,800元就把智慧電車騎回家。

▼亞太電信與宏佳騰跨界合作。（圖／記者邱倢芯攝）

亞太電信行銷副總鄧美慧表示，亞太電信自2014年開始，就以「智慧生活」為品牌定位；這次會與宏佳騰合作，就是希望消費者可擁有更多數位產品選擇，並藉此營造出智慧生活環境。因此即日起，在全台灣350間亞太門市都將可購買宏佳騰的Ai-1 Sport智慧電車。

據了解，亞太電信與宏佳騰共同推出的是為「出騎智勝」智慧電車方案，只要月付888元起，即可享受上網吃到飽、網內互打免費、網外/市話最高送1,888分鐘；購車價最高可折27,000元，若加上政府補助一台電車最高可折31,000元，也就是說，原價89,800元的智慧電車Ai-1 Sport，最低只要31,800元起就能騎回家。

▼亞太電信「出騎智勝」智慧電車方案。（圖／記者邱倢芯攝）

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