IMF下修台灣經濟成長率至2%　蔡英文：仍穩定成長

記者林銘翰／台北報導

國際貨幣基金（IMF）15日公布2019年世界經濟展望秋季報告，報告中下修今年全球經濟成長率預估至3％，也將台灣今年經濟成長率下調至2.0%。總統蔡英文16日表示，雖然國際環境起起落落、有些不穩定的因素，但台灣經濟還是在穩定成長的狀態，今年上半年台灣在亞洲四小龍中的表現最好，動能也將持續到下半年。

▲蔡英文出席「台灣國際智慧能源週暨台北國際電子產業科技展」聯合開幕典禮。（圖／記者林敬旻攝）



IMF公布2019年世界經濟展望秋季報告，由於全球經濟持續放緩，製造業動力減弱，預估2019年全球經濟成長率為3.0%，下修0.3個百分點；同時下修台灣今、明兩年經濟成長率至2.0%與1.9%。

蔡英文16日上午赴南港展覽館出席「台灣國際智慧能源週暨台北國際電子產業科技展」聯合開幕典禮，她表示很多經濟機構預測台灣在未來一段時間內依然會維持穩定成長趨勢，每個機構在最初的預估後都會再做調整，但每一次的預估都會有一定的差異，「上上下下調整只是在過程當中」。

蔡英文指出，儘管國際環境起起落落、有些不穩定的因素，但台灣經濟還是在穩定成長的狀態，尤其在台商回台、重大基礎建設及擴大內需的政策之下，讓台灣經濟在外部環境不穩定的狀態下持續成長。而今年上半年台灣在亞洲四小龍中的表現最好，動能也將持續到下半年。

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