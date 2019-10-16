趁韓假直搗高雄公布立委名單　柯文哲：總不能永遠台北看天下

▲柯文哲出席台北市政府秘書長兼秘書處長交接典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨20日將在高雄市舉辦記者會，公布第2波區域立委名單，郭、柯日前才第2度合體，此次也不排除再次和體為子弟兵加持，不過，外界認為，柯文哲趁韓國瑜放韓假，選在高雄宣布名單，對此，柯文哲16日受訪說，因為第一波在台北宣布，「總不能每次永遠都台北看天下」。

柯文哲表示，要不要請郭董，會看他時間方不方便，他們也有他們的候選人，時間方便就互相幫忙，他當天下午還要去台南簽書會，一、兩個月前就定案的，有時候是行程大家講好了，是固定的，如果方便的話就互相幫忙。

外界認為，柯文哲趁韓國瑜放韓假，選在高雄宣布名單，對此，柯文哲說，因為第一波在台北宣布，「總不能每次永遠都台北看天下」，所以有時候就去高雄，只是簡單的想法，但是你們陰謀論、想來想去，「政治沒有這麼嚴重啦」。

對於第二波人選又被解讀成「報復式提名」，柯文哲表示，做一個新興政黨，台灣在過去藍綠，除了找20幾歲剛畢業，不是有的藍就是綠的背景，找年輕的比較有理想性的，他們自練兵，自己開始訓練部隊，這是理想。

柯文哲強調，這次選戰主軸清楚是國家治理，行政效率、財政紀律、KPI執行怎麼樣，處理問題是不是務實，這是要開始去盯的，「前瞻計畫執行率20幾％，就不要講什麼統獨，國家執行率20幾％，你還要講什麼」。

柯文哲說，「我們要的是民治維新，不是義和團，100年前面對西方列強挑戰你要用義和團，還是民治維新解決，這才是台灣大家要思考的」。