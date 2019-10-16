噁男騎車尾隨前女友…趁停紅燈偷襲「狂摸胸」！被逮嗆：我男子漢

▲台南1名王姓男子被分手後竟騎車尾隨前女友襲胸，被依性騷擾罪判有期徒刑3個月；強制猥褻罪8個月。（示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

台南1名王姓男子因不滿被分手，竟趁前女友小蕙（化名）下班時騎機車尾隨她返家，過程中還不時強行襲胸，路過民眾查覺有異連忙報警。警方到場後，王男起初還霸氣表示「男子漢敢做敢當」，豈料出庭後卻改口稱只是想談事情，可能過程中有不小心碰到她胸部。台南地院依性騷擾罪判王男有期徒刑3個月；強制猥褻罪8個月，全案可上訴。

王男和小蕙過去為男女朋友，小蕙2018年9月向王男提分手時表明希望能好聚好散，但王男不願接受還持續糾纏。同年12月王男趁小蕙下班時騎機車隨在後方，盼能與她溝通，過程中雖不斷被甩開但仍不死心，不只從後方強行攔阻，還違反對方意願，一手拉住小蕙手部，另一手強行摸胸，強制猥褻得逞，讓小蕙身心俱疲。

路過民眾聽到小蕙不停嘶吼「你要幹嘛」，又見男方瘋狂以徒手控制女方機車頭，驚覺有異，馬上報警。警方到場後，王男對於女方指控摸胸一事全盤接受，還霸氣的說，「我承認！男子漢敢做敢當」。

事後，王男在法庭上改口辯稱，2人在拉扯過程中他確實有拉住小蕙手腕，但堅決否認有摸胸等趁機性騷擾或強制猥褻的犯行，而會騎機車向前擋住女方是因當時路口人潮眾多，擔心女方煞不住才會上前協助，可能在溝通過程中也有不小心碰到她胸部。

法官審後認為，王男分手後未考量兩性間應有的尊重，竟為滿足私欲，趁小蕙不注意對她襲胸，還強行拉扯女方強制猥褻，嚴重侵犯了小蕙的身體隱私，雖犯後仍未對女方賠償或道歉，但考量女方審理時表示不希望本案對王男造成過大影響，分別判他性騷擾罪3個月有期徒刑，可易科罰金；強制猥褻罪8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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