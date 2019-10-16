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台大生拒參加「兩岸青年論壇」　籲各大學停止接洽赴陸交流、旅遊

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▲▼ 台大生拒參加「兩岸青年論壇」 。（圖／台大學生會提供）

▲學生會等團隊今召開「拒絕參加統戰交流團，共抗校園中國因素」記者會，台大學生會指出將拒絕參加。（圖／台大學生會提供）

記者崔至雲／台北報導

在大陸天津大學主辦的「海峽兩岸青年學生領導力論壇」自2008年開辦以來，今年已經邁入第12年。但台大、台師大、東吳、輔大等大學學生會今（16日）舉辦記者會指出，明確拒絕推派任何成員前往參加論壇活動，並呼籲全台灣各級學校，應立即停止接洽、派員參加各種前往大陸的交流團、旅遊團。

台大學生會等學生團隊今日召開「拒絕參加統戰交流團，共抗校園中國因素」記者會指出，近期各大學學生會收到轉發自學校學生事務相關單位的邀請交流文件，詢問是否願意派員前往大陸參加交流活動，並由學校酌予補助學生近萬元赴陸。但學生會拿出天津大學寄送的邀請文件，文中提及， 「2019年也是促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施發佈實施一周年，其在一年中 取得的成果體現了大陸方面率先同台灣同胞分享大陸發展機遇的真誠意願，也彰顯了兩岸一家親的重要理念」。

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▲▼ 台大生拒參加「兩岸青年論壇」 。（圖／台大學生會提供）

▲台大生呼籲學校應停止參加統戰交流團和旅遊團。（圖／台大學生會提供）

學生會指出，「過去，我們都缺乏警覺性的認為這樣的學生交流只是純學術活動。然而，近幾年全球學術界開始熱烈討論陸方政治議題，我們終於警覺到這一件事情涉及台灣主權與國家安全，也嚴重干預台灣人民的日常生活，和平只是假象。」

除了台灣大學以外，台大學生會將邀請今年被列在「海峽兩岸青年學生領導力論壇」邀請函上的學校，包括，清華大學、交通大學、政治大學和輔仁大學，以及其他大專院校諸如台灣師範大學和台灣科技大學的學生會一起發表聯合聲明。學生會指出，希望在短期內能促成一股討論風氣，讓大專院校的學生能夠警覺參與俗稱統戰團的兩岸交流營隊、活動的種種風險。

除了呼籲台灣的學校停止參加統戰交流團和旅遊團以外，台大學生會也指出，希望喚起青年群體對於大陸因素的討論與關注，並且對於校園現狀的改變，以保護台灣的主權、鞏固台灣主體性，因此將成立「中國因素跨校調查小組」，期盼透過這一次的機會，可以攜手捍衛民主台灣。

台大則對此回應，校方與天津大學為姊妹校，自100年起迄今互有交流活動，台大悉依教育部來函相關規定辦理和公告，往年皆有學生社團報名參加。
 

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