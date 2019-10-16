不當上班族　多元就業助他翻轉台南左鎮偏鄉！

▲28歲台南在地青年賴政達（中），參與勞動部多元就業方案計畫幫左鎮公舘社區推廣草仔粿、萬壽菊茶、葛鬱金麵等農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「我想讓更多人認識左鎮」，28歲台南在地青年賴政達，退伍後捨棄知名電信公司工作，轉而投入公舘社區參與勞動部多元就業方案計畫，推廣社區農產品與安排導覽行程，近年更積極把左鎮觀光景點，與社區資源相連結，讓社區知名度大增，每年吸引超過千人探訪，不但提升社區整體經濟，也翻轉偏鄉。

在外地讀書多年，退伍後面臨就業抉擇，後來因賴政達的老師致力推廣台南左鎮農產，一句話問他「願不願意回家鄉做點事？」，讓他決定留下來在故鄉打拼。賴政達說，偏鄉年輕人紛紛出走，在這裡工作「已從認同感變使命感」，他希望遊客到左鎮不只到二寮看日出，還能深入了解這裡的美與好。

在勞動部多元就業方案資源挹注下，賴政達開始幫左鎮公舘社區推廣葛鬱金粉、葛鬱金麵、萬壽菊茶等農特產品，也著手規劃文化體驗行程，並與電動腳踏車業者合作，將西拉雅傳統聚落、草山月世界、二寮觀日平台等景點與社區產業做串聯，帶著遊客深入認識左鎮，不僅進行農村巡禮，也大啖風味餐、草仔粿DIY體驗。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動多元就業方案計畫，將人力導入地方社區推廣特色產業，不僅幫助地方產業傳承，也協助失業者、二度就業婦女、中高齡民眾在地就業。截至今年，分署已補助雲嘉南地區超過1500個民間團體，總計創造近萬個工作機會，讓更多地方社區能展現人文、藝術與產業風貌。

此外，賴政達也協助推動左鎮學童的認同教育，與香港理工大學、成功大學合作辦理營隊，帶著中小學生一起認識在地社區與產業。「只要多份認同，偏鄉就會有年輕人願意留下」，賴政達說，扎根教育要從小做起，看到返鄉的年輕人愈多，他工作就更有動力與意義。

公舘社區發展協會總幹事陳柳足說，感謝勞動部資源讓社區能注入新血，讓沒落農村再現生機，也盼社區未來能靠著此種經濟模式而自足，有更多盈餘回饋社區，用在老人供餐與學童獎學金上，更希望藉由這種善的循環，使年輕人願意留鄉發展。