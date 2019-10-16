初選後首度替蔡英文輔選　賴清德喊話僑胞：現在是團結時候

▲賴清德參加北加州造勢大會。（圖／翻攝2020小英發言人臉書直播影片）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選將至，前行政院長賴清德赴美為總統蔡英文輔選拉票，首站於美國時間15日到舊金山參加北加州造勢大會，而這也是民進黨總統初選結束後，他首度為蔡英文公開輔選。賴清德致詞時表示，初選已結束，現在是團結時候，請大家明年1月11日一定要回台灣投票，支持蔡英文連任。

賴清德表示，感謝僑胞長期以來關心台灣，心也在台灣，美國也支持台灣民主在正確的道路上，美國與德國也透過網路連署，支持與台灣恢復建交。

賴清德提到，初選結束，現在是團結時候，在初選中激發蔡英文升級小英2.0，他也與所有支持者做出最大貢獻，一同寫下民主歷史，初選民調結果出爐，他第一時間鼓勵蔡英文一定要贏，別辜負人民的期待。

賴清德強調，他會來美國是因為責任，和任何職務、誰與誰搭配參選無關，而民進黨的三大目標就是壯大台灣、團結台灣和世界台灣，每張選票都很重要，蔡英文若連任成功，絕對比韓國瑜更能帶領台灣、壯大台灣，請大家為了壯大台灣，明年一定要回台投票。

賴清德指出，台灣是年輕勇敢的民主國家，用民主制度解決很多社會議題，國際社會有目共睹，而台灣民主是很多人犧牲奉獻，辛苦打拚來的，民主得來不易，應好好珍惜，台灣團結的問題一定要解決，不然無法對抗中國。

最後，賴清德提及，台灣是世界的台灣，戰略地位重要，各種成就受國際讚揚，台灣絕不是世界孤兒，有資格抬頭挺胸面對國際，而過去三年蔡英文也證明自己有這個能力，台灣未來一定要善用在第一島鏈的重要位置，我們一定要盡力扮演這樣的角色，不只守護台灣主權、民主自由，也要協助中國民主，才能得到和平。

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