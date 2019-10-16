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法院也有開箱文！高等法院法警換制服　救護器材成亮點

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▲▼高院法警更換制服，法院開箱文。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法院也有開箱文！為了配合全國員警更換制服，台灣高等法院於16日也更換法警勤務制服，並首度拍下「開箱文」照片。圖中除了必備的警備車、手銬、腳鐐等物品，更放上擔架、輪椅、氧氣鋼瓶、急救包等救護器材，有別於一般警察的裝備，成為一大亮點。另外也由綽號「高院周子瑜」的女法警陳詩涵，領銜拍攝。

本次更換制服，高院院長李彥文表示，全國警察早在今年4月18日就完成換裝，依相關規定，法警制服應該比照警察制服穿著，但宥於各法院經費等因素，法警制服未能與警察同步換裝。因此司法院於5月間召開會議，要求各法院依照各自經費狀況自行辦理採購。高院隨即辦理採購，並配合「警察機關員警制服換季時間表」所定換季時程，率先換穿新式警便服。

李彥文說，新式警便服主打功能性及實用性，原則上係以輕便、透氣、彈性之設計。原警常服服式，偏向襯衫、西裝樣式，法警穿著皮鞋執勤，不利於奔跑或大動作逮捕和壓制，現在前述的「缺點」通通不見，取而代之的是新式警便服，服裝上增加許多收納空間。全面換裝後，法警執勤時可減少民眾誤解，而新式制服強大的功能性，對執勤亦多所助益。

而高院也首度拍下法院的開箱文，由媒體封號「高院周子瑜」的女法警陳詩涵，領銜拍攝。另外在16日的記者會中，高院也安排短劇，演出法警因未與全國警察同步換穿新式制服，仍著舊制服執勤，致使民眾產生誤解；之後則表現出新式制服的強大功能性與實用性，並展現法警同仁企盼已久的新式制服終於到來。

▼高院法警換勤制，開箱文由綽號高院周子瑜的女法警陳詩涵（左），領銜拍攝。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼高院法警換勤制，開箱文由綽號高院周子瑜的女法警陳詩涵（左），領銜拍攝。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼高院法警更換制服，法院開箱文。（圖／記者吳銘峯攝）

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