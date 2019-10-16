《魔獸世界》高手即時分析能力強　電玩履歷未來是求職重點

鏡週刊／圖文

自1980年代問世以來，電玩產業不斷成長，如今已是比電影和音樂合起來還要更值錢的娛樂產業區塊。於此同時，最早接觸電玩遊戲的那一個世代，也已攀上了職場高階主管的地位，肩負起人事和聘僱決策。這些骨灰級玩家，如果在今天收到一張列出電玩裡贏得的獎章，或高分排行紀錄的履歷表，應該會懂得「欣賞」這些能力，而加以重用，而不是像傳統的企業主管那樣囿於成見，落入「打電動」就是玩物喪志的窠臼。

一年前，美國的Reddit網路論壇上出現一篇有關電玩遊戲《星際大戰：戰場前線II》的貼文，標題上這麼寫著：

「解鎖一位英雄需要花40小時──試算表和星戰數據大公開」

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貼文裡，撰文者指出自從《星際大戰：戰場前線II》的發行商將升等機制從「分數」，改為以「遊戲時間」為準後，明顯造成了對玩家不公。但與一般網路常見叫囂謾罵不同的是，這名玩家為了證明自己的論點，認真地拿出了計時工具，記錄自己在遊戲中花費的時間，透過不斷測試，整理出一張試算表，鉅細靡遺地列出角色升等所需平均時間，最後再冷靜地做出結論：遊戲公司應該盡速修正此一問題，否則等於是欺騙廣大玩家消費群。

文章po出後，立刻引來眾人迴響。許多人表示看到了這篇分析，絕對不會再花錢去買這套遊戲，還有人大罵遊戲公司無良，意圖誘拐玩家多花錢，購買額外道具，大賺黑心財。但最重要的回應卻是在幾天之後，遊戲發行商不但親自出面，在論壇上發出了道歉聲明，而且還宣布即日起暫停道具賣場功能，希望藉此平息眾人之怒。

賓州巴克納爾大學的財金系教授Curtis Nicholls認為，撰寫這篇文章的遊戲玩家在無形中展現的，是完美的資料分析能力。

「我從這類po文中看到了扎實的問題解決能力，」Nicholls教授說：「這就是我在課堂上教的資料分析模型，也是許多公司和企業最想要的模型分析能力。」

事實上，電玩高手除了數學好，領導力更常是取勝的必要條件。Nicholls教授以老牌線上遊戲《魔獸世界》為例，玩家通常會加入公會，形成20-30人的戰鬥單位，以對抗其他的公會；而在發起戰役前，公會領袖必須制定戰術，依照各成員不同的特殊能力，指揮協同作戰，同時各小組之間還要交叉掩護、臨機應變，才可能戰勝對手。

「魔獸世界的高手能夠針對資訊做出即時分析，在分秒必爭的高壓下做出最好的判斷，」本身也是一名魔獸資深玩家的Nicholls教授認為：「他們懂得強化自身優勢、進攻對手的弱點，而這些能力只有在遊戲裡才能反覆地磨練，很難在現實世界裡去培養出來。」

因此，Nicholls教授預言，在未來，「求職者的電玩履歷，將越來越受到職場重視，」。

資料來源：BBC, Ballistix Gaming



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