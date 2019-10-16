NASA前首席研究員曝：火星上有生命！早在40年前維京號即發現...

▲ 洞察號於2018年11月26日成功著陸，陸續傳回火星照片。（圖／路透社）

實習記者許祐誠／綜合報導

人類至今仍努力尋找地球以外的生命。美國太空總署（NASA）前首席研究員拉文（Gilbert V. Levin）近日披露，早在40年前NASA即在火星上發現生命，但是不知為何，在這43年期間，NASA發射的火星著陸器卻都不搭載生命偵測器，令他感到非常失望。

據CNN報導，拉文在著名的《科學人》雜誌發表文章指出，1976年，他擔任首席研究員期間，NASA發射「維京號」著陸器上火星，並進行「標記釋放」（Labeled Release）實驗，把營養物放入火星土壤樣本之中，結果出現土壤吸收肥料，並釋放出氣體的反應，代表火星表面出現有關生命現象的積極證據。

為了確定是生物作用，研究團隊還把土穰煮熟後，再次進行實驗，結果沒有發生反應，代表有可能是生物作用。不過，拉文表示，團隊在接下來的其他實驗中，都無法找到有機物的相關證據，NASA也無法在實驗室中複製結果，於是便稱之為模仿生命的物質（Substance mimicking life），而非生命。

▲ 好奇號上周在火星上發現古老綠洲。（圖／達志影像／美聯社）

令他意外的是，維京號發射後的43年期間，NASA沒有再攜帶可以探測生命的儀器，火星則逐漸出現越來越多的生命跡象，例如「好奇號」（Curiosity）火星探測車在2018年發現有機物，甚至在7日發現可能是古老綠洲的沉積物。拉文表示，「有證據可以反對火星上有生命存在嗎？令人驚訝的事實是，沒有。」

值得一提的是，拉文以特立獨行的風格著稱，與NASA官僚主義截然不同，他數十年以來一直堅持能在火星上發現生命。但對於宇航局已經宣布，2020年發射的火星探測器將不會進行相關實驗，他建議，當局在下一次任務中仍需繼續努力，或許可以對實驗進行部分修改，接著實驗過後，可以由專家研究數據。

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