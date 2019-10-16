2千員工抗議企工「黑箱作業」　長榮航空自辦選務推派勞資會議代表

▲長榮航空依法自辦選務，由同仁直接投票選出具有真正民意基礎的勞方代表。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空依法由員工自行推派代表，定期與資方進行勞資會議溝通，由於第7屆勞資會議代表將於10月31日任期屆滿，但長榮航空企業工會違法黑箱作業引起公憤，導致逾2千名同仁連署抗議。長榮航空表示，將依法自辦選務，由同仁直接投票選出具有真正民意基礎的勞方代表，以確保公司全體同仁的權益。

約2千名長榮員工連署抗議，怒指長榮企工選舉過程有多項瑕疵，包含：投票過程及結果不公開、事前不提供選舉辦法、投票時間過短、選舉結果的保障名額人數與公告不符等問題。

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▲▼長榮員工抗議企業工會選舉黑箱作業。（圖／長榮航空提供）

其中，長榮企工8月12日於其臉書發佈選舉公告，但遭桃園市政府勞動局數度行文糾正，指出勞資會議勞方代表攸關所有員工之權益，「被選舉人」與「選舉人」應包括所有員工，被糾正後僅以技巧性稍微修改其選舉公告。

長榮員工控訴，企工改正缺失重行公告後，假意所有員工若有意願都可以出來當「被選舉人」，但對於是否可以讓所有員工參選也語焉不詳。8月23日修正內容後公告，但距離8月30日投票日僅7日，仍再度違反勞資會議實施辦法第9條「應於選舉前十日公告投票日期、時間、地點及方式」的規定，嚴重侵害長榮航空全體員工之權益。

由於長榮企工自辦選舉不僅違法，過程也有諸多黑箱，絕大多數員工無法信任其選舉結果，且長榮航空內部尚有長榮航空關係企業工會（長榮關企工）代表數千名員工，也積極爭取推派代表權。

▲▼長榮員工抗議企業工會選舉黑箱作業。（圖／長榮航空提供）

因此，長榮航空決定依法自辦選務，由同仁直接投票選出具有真正民意基礎的勞方代表，以確保公司全體同仁的權益。這次選舉包含機師工會、長榮關企工、長榮企工均有會員參與選舉，長榮表示，樂見更多元的聲音可以納入勞資會議。

長榮航空自辦選務於15日順利完成，一切依照法規，開放員工選出，依員工之職務屬性、部門、工作地點及人數多寡，區分飛航組員、客艙組員、南崁地區地勤職員、台北地區地勤職員、桃園機場地區地勤職員、其他地區地勤職員等六大選區，席次分配兼顧人數及職類特性，由員工參與勞方代表之推選，以求公平、公正之原則，選舉過程全程透明、公開。

▲▼長榮2千員工抗議企工「黑箱作業」，長榮航空自辦選務推派勞資會議代表。（圖／長榮航空提供）

這次具有投票權之員工為9,091人，雖長榮企工以各種手法阻止員工投票，整體投票率仍達到42%，有效票為3,725張，長榮航空已公告相關選舉結果，並將依法向桃園市勞動局核備。

長榮表示，在桃園市空服員職業工會發起罷工行動落幕後，已盡最大努力彌平空地勤員工之間的裂痕，不願見到員工情誼再度撕裂。長榮也呼籲，桃空職工及長榮企工應停止不理性的操作及抹黑手段，坦誠接受本次近4千名同仁的投票結果，讓真正具有民意基礎的勞方代表參與勞資會議，以落實維護勞工權益。