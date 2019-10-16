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蔡英文：最期待韓國瑜講「有決心保衛國家主權」

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記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜15日宣布「放韓假」3個月，全心全力投入2020總統大選，更於節目專訪中以《一千零一夜》中的阿拉丁神燈精靈與戒指精靈誰威力強大做比喻，表示「5千萬華人大多數認同孫中山創立的中華民國」。對此總統蔡英文16日表示，兩岸議題本身就非常嚴肅，「我不覺得是一個好的比喻」，最期待韓國瑜講的一句話還是「他如果做總統會有決心保衛國家主權」。

韓國瑜在15日播出的《少康戰情室》節目中，以《一千零一夜》中的阿拉丁神燈精靈與戒指精靈誰威力強大做比喻。他表示，一般人認為神燈較大、戒指較小，但5千萬華人大多數認同孫中山創立的中華民國，民進黨一旦拋棄中華民國走向台獨，就是搬石頭砸腳，自斷生機，切斷中華文化會讓下一代心靈枯槁，整個中華文化體系會愈離愈遠，戒指上的小精靈威力就會愈來愈小。

▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文出席「台灣國際智慧能源週暨台北國際電子產業科技展」聯合開幕典禮。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文16日赴南港展覽館出席「台灣國際智慧能源週暨台北國際電子產業科技展」聯合開幕典禮，她表示兩岸議題非常嚴肅，或許韓國瑜想將其變得比較活潑，但是因為本身就是很嚴肅的議題，「我不覺得是一個好的比喻」。蔡英文強調，2300萬人的台灣有很好的基礎，不只是一個民主自由的國家，還是很實質、重要的存在，絕對不是精靈可以比較的。

蔡英文強調，台灣人在整個國家發展的過程中要有自信，這是作為每一個國民應該要抱持的態度，儘管韓國瑜近來講了很多比喻和事情，但其實最期待韓國瑜講的一句話還是「他如果做總統會有決心保衛國家主權、保衛我們民主自由的生活方式」，蔡英文認為「這才是做一個國家領導人應該要堅持的事情，不是嗎」。

此外，韓國瑜在專訪中還稱，蔡英文在國慶演說中使用「中華民國台灣」的用語並不是真心很歡中華民國，而是為了搶選票。對此蔡英文回應，韓國瑜對於國家重大議題還是以選舉為導向，不過作為一個國家領導人最重要的一件事就是要集結社會最大共識，這樣國家才有團結的基礎，講「中華民國台灣」也正是如此。
 

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