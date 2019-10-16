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長髮正妹車切匝道遭大貨車撞飛　馬三跨坐分隔島動彈不得

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記者李忠憲／台中報導

蘇姓長髮正妹開車準備上國道四號豐原豐勢路匝道，切入匝道後，後方大貨車反應不及直接推撞結果整輛車就騎上分隔島上，動彈不得外，連車門當無法開啟，受困車內。幸好台中市警局保大特勤剛好路過，立刻英雄救美，扳開車門將蘇女抱下車，同時協助送醫。豐原警方表示，雙方都無酒駕，肇則有待釐清。

▲▼小客車切入匝道遭大貨車推撞上分隔島，特警英雄救美。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲長髮正妹開車切入匝道遭大貨車推撞上分隔島，雙方確認無酒駕。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市保安警察大隊特勤中隊分隊長鄧宇杰，10月8日上午10點多開車巡邏，行經豐原區國豐路一段國道四號豐勢路匝道口時，直擊一輛紅色小客車疑似切入匝道時，遭後方大貨車推撞，小客車被撞上右方的匝道分隔島上，動彈不得。

▲▼小客車切入匝道遭大貨車推撞上分隔島，特警英雄救美。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼小客車切入匝道遭大貨車推撞上分隔島。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼小客車切入匝道遭大貨車推撞上分隔島，特警英雄救美。（圖／記者李忠憲翻攝）

國道四號豐勢路匝道正在施工，車流量本來就大，車禍後更造成嚴重回堵。特勤人員見狀立刻下車，除通報勤務指揮中心外，同時進行交通疏導。

鄧宇杰發現小客車駕駛遲遲未下車，立刻上前關心，發現原來車門因為撞擊損壞打不開，開車的24歲蘇姓女子受困車內。他立刻請同仁配合，由他使力硬扳開車門，再由張姓警員將將驚魂未定的蘇女抱下車，並協助上救護車送醫。

▲▼小客車切入匝道遭大貨車推撞上分隔島，特警英雄救美。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲特警英雄救美，抱下蘇姓女子脫困。（圖／記者李忠憲翻攝）

豐原分局交通分隊幫蘇女及34歲大貨車駕駛林姓男子做酒測，均排除酒駕，初步研判應是蘇女變換車道未注意後方車況，大貨車未保持安全距離釀禍，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

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