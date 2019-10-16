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技師考試準備1個月滾上人妻床　衰男「2次命中」遭索賠210萬

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記者黃翊婷／新北報導

陳姓人夫指控，林姓男子明知妻子已經結婚，仍在2017年2月間分別在兩間摩鐵發生兩次性關係，妻子因此懷孕，還做了人工流產手術，讓他大受打擊，美滿的家庭也產生裂痕，憤而決定提告求償10萬元的手術費，以及200萬元的精神慰撫金。不過，由於陳男無法舉證，新北地院法官最後判林男只須賠償15萬元，其餘請求駁回。

陳男在判決書中主張，林男自2017年1月開始經常用LINE聯繫妻子，兩人聊一聊就滾上床，分別於同年2月16日、24日在摩鐵發生性關係，後來妻子懷孕，他才驚覺被戴綠帽，憤而提起刑事訴訟；事情爆發之後，他在精神方面飽受折磨與痛苦，原本美滿的家庭也變得支離破碎，因此決定加碼再提出民事訴訟，求償人工流產手術費、精神慰撫金共210萬元。

▲▼臥室,床鋪,床單,枕頭。（圖／pixabay）

▲林男戀上陳妻，兩人在摩鐵發生兩次性關係，女方還因此懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

對此，林男反駁，2017年間自己正在準備技師考試，於是向前同事陳妻請教考試方法和技巧，過程中談及彼此的生活狀況，這才聽陳妻抱怨，「丈夫長年在外出差還外遇生子，婚姻狀況不佳，想要離婚」，他出於好心安慰，沒想到後來真的產生感情，自然就發生關係。

林男聲稱，陳男在2017年2月底就知道這件事，同年3月初還說如果他願意，會成全兩人在一起，「陳妻後來說要留在丈夫身邊，我也答應從此不再聯絡」，明明都有遵守約定，也得到原諒並達成和解，結果陳男竟然反悔，還提告要求高額賠償金，「我自己現在已經離婚，每月薪水4萬多，需要負擔房租、贍養費和女兒的開銷，只能勉強維生，沒有多餘存款，實在是心有餘而力不足。」

▲▼離婚。（圖／123RF）

▲陳男提告要求林男支付妻子的人工流產手術費用。（示意圖／123RF，與本案無關）

新北地院法官認為，林男涉犯相姦罪，刑事方面已被判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元確定，可見偷吃的部分是事實；只是陳男要求10萬元的人工流產手術費用，卻無法提出曾支付此款項的證明，這部分的請求難以認為有理由，不應准許。

法官表示，陳、林兩人皆有女兒需要扶養，各自的家庭也雙雙破碎，衡量雙方身分、地位、財產狀況以及受侵害程度，最後裁定林男應賠償15萬元較為適當，其餘超過上開費用的請求即屬無據，應予駁回。

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