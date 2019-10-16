格芯與Arm推SoC解決方案　大幅度降低成本

▲晶圓代工廠格芯與矽智財廠安謀合作。（圖／資料照）



記者周康玉／台北報導

晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）宣布將與矽智財廠安謀（Arm）合作，透過FD-SOI的22FDXR平台，為蜂巢式物聯網應用程式提供安全的系統SoC解決方案。

隨著逆向工程和其他對IP的非法威脅與日俱增，必須使用硬體的安全IP解決方案（包括加密核心、硬體信任和高速協議引擎）在根基上保護複雜的電子系統。

格芯的22FDX平台具有Arm CryptoIsland晶片安全隔離區，提供同晶片和硬體安全的解決方案，可將前端模組（FEM）、射頻（RF）、基頻、嵌入式MRAM和加密功能輕鬆整合到一個物聯網 SoC中，同時大幅度降低成本。

請繼續往下閱讀...

Arm新興業務副總裁暨總經理Vincent Korstanje表示：「世界上有數十億台設備產生關於智能城市、農村環境和數位化轉型行業的數據，為了提供正確的洞見，安全性是不可或缺的。設計行動裝置和物聯網應用程式的客戶將受益於GF 22FDX高度整合、高效能平台的CryptoIsland技術，因其提供全新等級的安全性，而其易於部署的特性將反映在成本比例上。」

格芯工業與多重市場副總裁Ed Kaste表示：「有這麼多物聯網的渠道，再加上網絡攻擊防禦的重要性與日俱增，我們相信未來幾年，晶片安全對業界和客戶會越來越重要。運用格芯的22FDX平台和Arm強大的CryptoIsland安全子系統，我們可以為共同客戶提供高度整合的安全解決方案，這將突破蜂巢式物聯網以往的水平，為蜂巢式物聯網應用程式提供新的安全識別功能。」

目前，格芯在德國德勒斯登一號晶圓廠，透過最先進的300奈米產線，開發22FDX安全解決方案。