韓國瑜放韓假　柯文哲：我是很羨慕啦！不需要走到這一步

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日起開始請假，未來3個月投入2020總統大選。對此，台北市長柯文哲16日表示，「選舉還是要花時間，所以韓國瑜要請假我也可以理解，只是說，這就是不需要走到這一步，所以第一步走錯，後面就沒有辦法了，一定只好請假了」。

▲柯文哲出席台北市政府秘書長兼秘書處長交接典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲16日在秘書長交接典禮受訪指出，「韓市長要放假我是很羨慕啦，我每天七點半還要坐在這開會，不過這樣啦，一天24小時，我也覺得他這樣兩頭燒蠟燭實在是真慘，但是我也老實講，真的替高雄捏一把冷汗，大概這三個月就停擺了」。

2000年前副總統呂秀蓮、2016前新北市長朱立倫都曾請假，是否應用同一標準要求總統蔡英文？柯文哲說，「當然你講朱立倫，不過朱立倫也是第二任」，坦白講他也不是很想選，也是搞到換柱，這些都不是正常國家該有的現象，「只是說，不是正常的國家就算了，怎麼愈來愈不正常」。

柯文哲以自己為例，他個人要不要選總統還是猶豫不決，對於草包、菜包，整個知識界、產業界都很焦慮，但是第一果菜市場、魚市場，140億流標兩次，他要是去選總統，保證完蛋；環南市場年底開工，他要是沒有坐在這裡盯著，看有沒有辦法開工。

「市政還是一個責任啦！」柯文哲強調，環南市場攤商一直在吵年底前還是年底後搬家，他還是主張過年前搬，因為一延後，工程至少慢10個月，一延後就是錢，有時候還是責任，當你講說有副市長，那以後都不要選市長好了。

至於蔡英文被要求請假，柯文哲直言，「這是她自己決定啊」，他自己去年在最後法定15天才請假去選，選到最後差一點掛掉，「後來人家說你好大尾，哪有選舉不當一回事的」，舉還是一個專業，還是一個過程，選台北市長工作到最後15天才去選舉，「坦白講，有時候還是不切實際，政治的現實不是這樣子」。

柯文哲認為，「選舉還是要花時間，所以韓國瑜要請假我也可以理解，只是說，這就是不需要走到這一步，所以第一步走錯，後面就沒有辦法了，一定只好請假了」。

對於蔡英文沒有請假，但是很多請假都是選務行程，柯文哲指出，下周議會有個專案報告，在講黨政分離，有需多議員攻擊他黨政不分，「我們一定會手法，請假有人事處在管，支出有主計處在管，我很清楚北市府黨政不分我不擔心，法律上絕對沒有問題，該怎麼做就怎麼做」。

不過柯文哲也說，法律是道德的最低標準，如果希望法律之上做個規範，他曾經回議員，「如果你說我黨政不分，你辦公室也有很多助理，你能不能示範給我看什麼叫做黨政分離，用你自己當例子，民進黨就用蔡英文，國民黨就用韓國瑜，你們先示範什麼叫做黨政分離」。

柯文哲表示，結果後來大家都不敢問了，法律是道德的最低標準，如果超過法律之上沒有規範，最後沒有辦法就只好依法行政，如果法要改就改，改了就遵守，「我也知道合法，不過如果你們這樣子幹，就拜託不要再打我黨政不分，我敢說我是全台灣最黨政分離的」。

►他奶奶的美麗小秘訣