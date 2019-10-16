不滿遭質疑與幼女同睡竟縱火燒屋　莽父遭判刑2年定讞





▲黃姓男子翻倒金爐，縱火燒屋，判刑2年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義縣中埔鄉黃姓男子，不滿被父親質疑他與2名幼女同睡，竟憤而點燃紙錢後，翻倒金爐，打算縱火燒屋。還好鄰居及時報警，撲滅火勢。一審將他判刑2年4月，二審改判2年。案經上訴，最高法院審理後，16日採信二審見解，將黃男判刑2年定讞。

判決指出，有毒品前科，擔任製茶師傅、採檳榔工的黃男，與妻子離婚帶著2名幼女，搬回嘉義中埔的父母住處同住。而本案發生於2018年2月間，正是農曆過年前一週，黃男喝了酒後，晚間10時許，父親質疑他是否與2名幼女同睡，父子起了爭執。父親覺得不妥，當下就打算帶著2名幼女到旅館投宿。

黃男怒火中燒，到家中四樓神明廳取出鋼製金爐，再將金銀紙錢放入金爐內，並以打火機引燃金爐內金銀紙錢，等到火焰燃起後，黃男就翻倒金爐，使金爐內燃燒中之金銀紙錢撒出、爐火蔓延，黃男還將易燃的衣物丟入起火處，火勢隨即變大，將神明廳天花板、牆壁、鋁拉門、木扶梯、地磚等物品燻燒，木扶梯還受燒龜裂。鄰居發現冒煙，隨即報警，警消人員趕赴現場，黃男也協助撲滅火勢。火勢撲滅後，黃男被帶回警局偵訊，檢方依照「家暴公共危險」中的「縱火罪」提起公訴。

法院審理時，黃男坦承放火，但否認有縱火燒毀房屋的意圖，他辯稱，當時燒紙錢想要求神明保佑，引燃金紙後就下樓拿菸，回到樓上時已經引起大火，可能是風從窗戶吹進來把火苗自金爐中吹出而燃燒到其他地方。但一審法院認定他具有縱火意圖，判刑2年4月。

案經上訴，二審高等法院台南分院審理時，黃男改認罪，承認縱火。但因家人原諒黃男縱火行為，高院改將他判刑2年。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。