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持刀闖特戰營區「我要來搶槍」！爛醉男犯案5天後尋短檢不起訴

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▲桃園市李姓男子8月底深夜闖入武漢營區，在大門口遭哨兵機警制伏。（圖／翻攝自google街景）

▲桃園市李姓男子8月底深夜闖入武漢營區，在大門口遭哨兵機警制伏。（圖／翻攝自google街景）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今年8月底酒後闖入龍潭區陸軍特戰武漢營區企圖搶奪哨兵步槍，遭士兵圍捕制伏後被移送法辦，李在偵訊時辯稱喝醉酒不知闖下大禍，檢方依加重強盜罪嫌提起公訴，李後來獲得交保候傳，檢方指出，李返家後5天在家中尋短致死，檢方偵查終結，因李已死亡偵結予以不起訴處分。

檢警調查，40歲的李姓男子於8月26日深夜搭乘計程車經過陸軍武漢營區，見有官兵進出營門口，李男下車尾隨官兵闖入營區，被哨兵察覺詢問，滿身酒味的李男突持預藏水果刀大喊「我現在就是要進來搶槍」，持水果刀衝向王姓哨兵喝令「把槍交出來」，王及時閃避未讓李搶槍得逞。

▲涉嫌持刀闖入營區的李姓男子，警方偵訊後移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌持刀闖入營區的李姓男子，警方偵訊後移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

李男企圖搶槍不成，被陳姓哨長與值星官等人聯手將制伏在地，並報警處理，龍潭警分局中興派出所派員處理，發現李男混身酒味，經酒測後酒測值高達每毫升0.9公克，幾乎已達糜醉狀態，李男被帶回派出所後呼呼大睡，翌日上午酒醒後才知闖下大禍，直向警方與軍方道歉。

檢方表示，李男偵訊後被依加重強盜罪嫌起訴，因犯後坦承犯行獲得交保候傳，但8月31日卻傳出，李在家中尋短死亡，檢察官根據相驗報告與死亡證明書等資料佐證，李男既已死亡，本案偵結予以不起訴處分。

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