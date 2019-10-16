餐點一來霸氣姐掏錢：不用找了　外送員尷尬爆...「小費秒升級15倍」

▲外送示意圖，與本文人物無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

許多顧客為體諒外送員辛勞，時常表示零錢免找，作為額外小費。一名女網友日前收到餐點時，外送員開口就報上數字「248」，她便拿出250元表示2塊零錢不用找。沒想到其實原PO從一開始就會錯意，尷尬之餘也讓小費升級了15倍，惹笑4千人。

一名女網友在APP上叫了外送，好不容易等到餐點送來，外送員一開口就問說「小姐妳好，248嗎？」她一聽到價格後秒霸氣掏出250元，表示零錢不用找了沒關係。

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不料外送員下秒急忙澄清，「不是！那個...小姐妳誤會了，是270元，248是店名。」原PO這時才發現原來她所叫的餐廳名正是「248烤肉飯」，丟臉之餘趕緊拿出300元給外送員後就逃離現場，小費也從原本的2元升級成15倍30元，笑翻網友。

▲費用是270元啦！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們看完都笑說「是不是當下很想找洞鑽」、「笑屬（死）了，妳怎麼那麼可愛」、「換成是我應該也會這樣說」、「這間好吃欸」、「真的有好笑」、「外送員表情一定很尷尬」、「幽默幽默」、「妳是不是吃到睡著了」。

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