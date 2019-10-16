她痛心分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」驚悚照　毒品侵蝕7個月…全身剩潰爛

▲寇帝吸食短短7個月的毒品，全身潰爛。（圖／翻攝自Jennifer Salfen-Tracy臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

即便社會上不斷警示「吸毒之路不可行」，但仍有許多迷途者、失去生活重心者，會以解脫之名行吸毒之實。近日一名美國的母親在臉書上分享自己兒子照片，照片中可以看到原本精壯的男子，在經過海洛因與冰毒短短7個月的摧殘後，僅剩眼神空洞、皮膚潰爛的行屍走肉，但這名母親並沒有放棄兒子，反而發起募款活動，希望大家可以一起幫助他完成勒戒。

綜合外媒報導，來自於美國密蘇里州（Missouri）的珍妮佛（Jennifer Salfen-Tracy）在臉書貼文上提到，「分享這些照片，讓我感到相當矛盾，因為我的兒子寇帝（Cody Bishop）陷入了海洛因跟冰毒的癮才短短7個月，但他現在已經無家可歸，我們好幾周沒有他的消息非常擔心，而寇帝有一個完好的家庭、2個可愛的孩子，他們需要寇帝回到正常生活，並且讓他尋求正常管道的協助」。

▲7個月後的寇帝如同喪屍。

照片中可以看到7個月前的寇帝，擁有精壯的身材，陽光般的燦爛笑容，但在7個月後，卻消了一半的身形，眼神渙散的坐在車上，隱約可以看見皮膚上有些許的潰爛，這都是吸食海洛因與冰毒的基本症狀。珍妮佛痛心的表示，「我知道有許多家庭跟我們面對的是一樣的困難，不知道是什麼樣的原因讓原本正常的家人偏差，但我們願意幫助他，也不願意放棄寇帝」。

貼文曝光後，累積約7萬讚，不少網友都給珍妮佛加油，16日珍妮佛也在臉書上再度更新消息，指出有人找到了寇帝，目前已經陪著他返回密蘇里，並且計畫開始進到勒戒所，他的妻子也相當開心，也將會陸續更新寇帝的勒戒進度。

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