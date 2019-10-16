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川普嗆「停止1000億美元協議談判」　土耳其總統：不會停火！

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▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）

▲土耳其總統艾爾段。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普14日透過聲明指出，針對土耳其在敘利亞的軍事侵略行為，美方將實施制裁。不過，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）15日表示，永遠不會宣布停火，他的目標很明確，並不擔心任何制裁。

《路透社》報導，儘管美國宣布制裁並要求停止行動，土耳其15日仍誓言繼續在敘利亞北部進攻，同時，由俄羅斯支持的軍隊來到敘國關鍵城鎮曼比季（Manbij）。艾爾段拜訪亞塞拜然首都巴庫（Baku）後則告訴記者，「他們說宣布停火。我們永遠不會宣布停火。」

艾爾段表示，「他們施壓，想讓我們停止行動，他們宣布制裁。我們目標很明確，我們不擔憂任何制裁。」他還提到，敘利亞政府軍隊在曼比季發動攻擊，造成一名土耳其士兵喪生。

俄羅斯國際傳真社（Interfax news agency）援引俄國國防部長說法指出，敘利亞軍隊隨後控制曼比季周邊1000多平方公里面積的土地，包括塔布卡軍事基地（Tabqa military airfield）。

川普1周前與艾爾段通話後，決定不向庫德族提供保護；此舉迅速改變美國過去5年對敘利亞的政策。川普透過聲明表示，針對土國進口鋼鐵，他已把關稅提高到50％，同時也會立刻停止他聲稱價值1000億美元的貿易協議談判，

美國副總統潘斯（Mike Pence）預計17日在土耳其會晤艾爾段。白宮透過聲明表示，在達成共識以前，副總統將重申川普維持對土國實施經濟制裁的承諾。

 
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