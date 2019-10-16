「男生都喜歡脾氣差女生？」　他開釋了…乖乖牌：可惡！我要學著點

▲您的另一半脾氣差嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發問，「是不是男生都喜歡脾氣差的女生，不好哄，容易因為小事情生氣的那種？」對此，有人開釋提出自己的看法，讓她直呼「可惡，我要學著點。」有人也說，「容易追到的女生反而不被珍惜，很有感。」

原PO近日在「戀愛公社」臉書社團說，和朋友討論到女生脾氣的好壞，「我朋友說我就是脾氣太好，好像永遠不會生氣，很包容，男生都覺得沒挑戰性。很容易交到男朋友的女生反而很愛森77。」

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原PO表示，「難道要很容易發脾氣讓人哄才是正確的嗎？但我真的覺得沒什麼好生氣的，要我氣，我也氣不起來。」對此，有網友留言，「應該這麼說，有的人，妳對他太好，變成習慣，他根本不懂珍惜。對他壞，他反而更想抓住妳，犯X模式吧」；原PO回，「對對對，就是這種感覺。」

▼有網友說，女生如果脾氣差、難追、忽遠又忽近，「有挑戰性。」（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

有男網友則說，「常撒嬌，偶爾賭氣讓男人哄，常讓男人感覺妳需要他。不然說實話，太溫柔、脾氣太好，男人會習以為常，習慣後變得不珍惜，相信我」；原PO問「所以我就算沒有生氣，也要裝得很生氣的樣子，這樣嗎？」

該網友回，「類似，就小賭氣讓他哄，但別持續太久，用點小心機去讓他更貼近妳。別太百依百順，這只會讓男人更加習慣且不珍惜。」原PO回，「可惡，我要學著點。」

也有女網友留言，「我就是對前男友太好，百依百順支持他任何事，結果他回去找那個會當眾賞他巴掌的前前女友。」原PO回，「我前任也是這樣啊，劈腿一個要他去哄的。」

其他人則分享自己的看法，「看人，我喜歡個性好、好相處的」、「那是因為妳沒遇到對的人，脾氣好、溫柔的女人對男人來說也是不可多得的尤物」、「妳是一個好女友，八輩子都求不來的」、「脾氣差、難追、忽遠又忽近，有挑戰性。容易追到的女生反而不被珍惜，很有感。」

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