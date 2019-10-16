放韓假第一天！代理市長葉匡時「被質疑在家睡覺」　臨時公布公務行程

▲代理市長葉匡時（圖／記者賴君欣攝）

記者許宥孺、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日開始正式「放韓假」，專心拚總統大選，職位將由副市長葉匡時代理。不過根據15日新聞局提供行程表，葉匡時代理市長職務的第一天卻沒有公開行程，有人懷疑「他是不是在家裡睡覺？」稍早葉匡時也臨時接受媒體訪問，說明職務分配。

新聞局臨時發布公開行程，今天中午葉匡時將會拜訪議會民進黨團召集人韓賜村，接著到林園石化工廠參訪，葉匡時表示，很早之前就排定要去林園參訪幾個石化公司，那基本上這些石化工廠他們是不對媒體公開的，「所以我起先就沒有列這個行程讓大家知道，那現在大家就懷疑說我是不是在家睡覺？那我要讓大家知道，其實是有公務行程的。」

▲代理市長葉匡時（圖／記者賴君欣攝）

高雄市議會31日將進行市政總質詢，屆時，葉匡時將代表韓國瑜接受議員質詢，他說明，「我想我們在議會總質詢的時候盡量讓議員民代還有市民清楚理解，我們所有的市政一定還是照既定計畫去做，螺絲不會鬆。」

據了解，葉匡時代理市長職務第一天，將率先拜訪民進黨團召集人韓賜村議員，未來將陸續拜訪無黨籍、國民黨團召集人以及議長、副議長，希望在總質詢前跟議會有更進一步的溝通。

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