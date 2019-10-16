狂男犯菸癮馬路搶84歲嬤　遭制止竟上演「愛的魔力轉圈圈」

▲三峽一名男子當街搶奪騎乘腳踏車的老婦人包包。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三峽一名高齡84歲的曾蕭老婦人14日騎乘腳踏車外出，經過三峽復興路時，被一名陳姓犯嫌給盯上，在大馬路上就直接要搶奪她的手提包，雙方拉扯時老婦人高喊搶劫，恰巧路過的民眾見義勇為隨即將犯嫌壓制，並通報警方，犯嫌還沒來得及逃逸，就被銬回派出所偵辦。

警方調查，陳姓男子（36歲）於14日上午8時許外出要買香菸，菸癮犯了的他突然發現自己忘記帶錢，恰巧於三峽復興路看到曾蕭老婦單獨騎乘腳踏車經過，見有機可乘，竟然不顧旁邊大馬路人來車往，隨即跑向前下手行搶，老婦被嚇得高喊搶劫，腳踏車也摔落一旁。

陳男即使被民眾發現也不管，死命拉著老婦人裝有台幣9千元及手機的手提包，就在人行道以包包為圓心，與阿嬤轉起圈圈，瘋狂舉動讓民眾看傻眼，一名見義勇為的王姓男子隨即上前壓制犯嫌，並請一旁的路人協助通報警方，員警獲報後迅速到場逮捕陳男，並將腳部擦傷的老婦人送醫治療，所幸沒有大礙，全案依照搶奪未遂罪嫌送偵辦。

▼犯嫌緊抓著包包，與民眾及老婦繞起圈圈仍不罷手。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方獲報到場接管遭壓制的嫌犯將其上銬逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



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