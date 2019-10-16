影／氣象局曝颱風浣熊生成機率！周末最接近台灣　「雨最多」時間點出爐

記者賴文萱／台北報導

菲律賓東方海面熱帶性低氣壓醞釀發展，氣象局指出，未來有發展趨勢，不排除生成今年第20號颱風「浣熊」，明（17）日將是關鍵發展期。未來其路徑將往西接近巴士海峽東側，周末是相對距離台灣最近時間點，將使東半部、恆春半島水氣增多。

▲菲律賓東方海面熱帶性低氣壓不排除生成第20號颱風浣熊，周末相對最接近台灣。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員陳建安表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今（16）日凌晨2點生成，未來路徑預估將往西走，接近巴士海峽東側，這1-2天內強度有發展趨勢，成颱機率目前一半一半，明（17）日是成颱關鍵期，若生成的話將是今年第20號颱風「浣熊」。

▲在東北風影響下，周四、五水氣增多，北部及東北部地區降雨較持續。（圖／中央氣象局）

陳建安說，目前該熱帶低壓結構沒有非常好，若這幾天沒有生成，之後走到垂直風切大的海域，結構就會受到破壞，成颱機率就不大了。至於未來對台灣是否有影響？他指出，19、20日是該系統最接近台灣的時間點，東半部、恆春半島水氣會稍增多，北部仍有局部短暫雨，但實際影響有限。

未來幾天降雨狀況，都屬東北風影響，以周四、五水氣最多，北部及東北部地區降雨較持續，並有局部較大雨勢發生的機率，花東地區也有局部短暫雨，中南部則維持多雲到晴。

▲圖中的低壓96W，在今天凌晨2點已增強為熱帶性低氣壓，是否成颱仍待觀察。（圖／翻攝自台灣颱風論壇天氣特急）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨也分析，東北風在這兩天悄悄的進場，預期會一路吹到起碼下星期初，因此這整個星期，將會是北東濕涼、中南暖熱的大格局。在周五之前，主要下雨熱點會落在北部和宜蘭一帶，特別是東北角一帶雨勢可能較大。



到了周末，南方的低壓96W靠近，大雨熱點會慢慢轉到東部，但北部還是有下雨機率。至於中南部這整周整體來說，多雲到晴、有些暖熱，早晚日夜溫差大，除偏山一帶，會偶有午後短暫雨。



南方的熱帶性低氣壓，未來將順著高壓導引，周末會來到呂宋東北方，但目前各數值對它的發展反應還不大，會否成颱或侵襲哪裡，現在討論都過早，很有可能，連呂宋這關都過不了。

天氣風險氣象主播賴忠瑋表示，菲侓賓東方海面的熱帶性低氣壓，將逐漸朝西北西往菲律賓呂宋島方向前進，未來幾天要注意其是否明顯增強，及外圍環流會不會為台灣帶來影響。

今天主要影響台灣的天氣系統，是北方冷高壓外圍帶來的東北風，冷高壓的中心在山東半島到蒙古一帶，距離台灣很遙遠，不過冷高壓的範圍較大，使得台灣及中國東南沿海都吹東北風。預計這樣的天氣還會持續到周日或下周一。

明天（17日）起到周六（19日）的東北風還會再增強，迎風面雲量會比今天多，雲層也較厚，降雨機率提高，迎風面有陣雨，周日東北風才會再減緩，台灣附近水氣減少。