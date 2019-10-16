藍營要求比照韓國瑜請假拚大選　蔡英文嗆荒謬：總統是國家運作核心

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜15日宣布「放韓假」3個月，全心全力投入2020總統大選，國民黨高雄市議會黨團也呼籲總統蔡英文比照辦理，保持行政中立。對此蔡英文16日表示，一個新當選的直轄市市長就任不到一年，就要請假三個月參加另一場選舉就是一件錯的事情，現在還要叫一個現任總統請假更是荒謬，「這是不可取的」。

▲蔡英文出席「台灣國際智慧能源週暨台北國際電子產業科技展」聯合開幕典禮。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文16日上午赴南港展覽館出席「台灣國際智慧能源週暨台北國際電子產業科技展」聯合開幕典禮，對於韓國瑜宣布請假全心投入總統大選，她表示「就是一件錯的事情」。

蔡英文表示，一個新當選的直轄市市長就任不到一年，就要請假三個月參加另一場選舉就是一件錯的事情，現在還要叫一個現任總統請假更是荒謬。她指出，總統是一個國家運作的核心，如果總統請假三個月國家會面臨停頓的狀態，「這是不可取的」。

蔡英文強調，現任總統最重要的任務還是讓國政能夠平穩地穩前走，讓整個國家可以往前走。

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