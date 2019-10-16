賴清德：蔡英文若連任成功　絕對比韓國瑜更能帶領台灣　





▲賴清德出席美國北加州造勢大會。（圖／翻攝2020小英發言人粉專直播）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選將至，前行政院長賴清德赴美展開拜會僑胞的行程，他16日（美國時間15日）到舊金山，出席美國北加州造勢大會，並發表談話。賴清德表示，總統蔡英文若連任成功，絕對比國民黨總統參選人韓國瑜更能帶領台灣。

賴清德表示，感謝初選過程中對他有所批評的人，「互相批評求進步」，現在初選結束，大家應該也看更清楚他的苦心，當初初選結果一出爐，他第一時間鼓勵蔡英文2020大選一定要贏，不要辜負大家的期盼。

賴清德強調，他會來美國是因為責任，和任何職務、誰與誰搭配參選無關，而民進黨的三大目標就是壯大台灣、團結台灣和世界台灣，這次一定要團結，每一張選票都很重要，蔡英文若連任成功，絕對比韓國瑜更能帶領台灣，國會也一定要過半，在這裡要再次拜託大家，明年1月11日請大家一定要回台灣投票。

蔡英文拚連任，爭取海外僑胞支持於10月12日起在美加的7個後援會將陸續成立，賴清德與民進黨副秘書長林飛帆分頭赴美替蔡英文拉票輔選。蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄日前表示，林飛帆將出席美南、洛杉磯、加拿大多倫多後援會，賴清德赴北加州、中西部、華府、紐約後援會。

賴清德辦公室發言人李退之表示，賴清德在美國演講，是在民進黨總統初選後的首場公開談話，別具意義，赴美主要目的是為了民進黨明年大選團結選票、為蔡英文助選。

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