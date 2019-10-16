男控「只有警察不知道這裡有賭博」　萬華警分局：2018年就查獲過

記者邱中岳／台北報導

日前《鏡週刊》踢爆有民眾在萬華一帶的賭博電玩狂輸千萬元，搞得妻離子散、苦勸都無用，且多次向轄區警方檢舉也無效。對此警方則表示，該店家之前已經遭查獲賭博電玩過，目前也將持續加強執法作為。

《鏡週刊》踢爆，一名男子的姊夫在萬華一帶的賭博性電子遊藝場豪賭，花光千萬家產，最後男子向警方報警卻無效，氣得該名男子痛批警方：「全世界都知道西昌街和西門町那的電子遊藝場在賭博輸贏，只有警察不知道！」

▲警方曾在2018年間查獲遭指控的店家從事賭博性電玩。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華警方對此表示，遭影射的遊藝場領有「遊樂園牌照」，而警方也曾經在2018年10月間查獲該店涉及賭博罪嫌，並移送4人以及查扣20台機檯，並扣得賭資3700元，且2019年至今，查獲賭博電玩6件42人66組機檯，共計賭資24萬7600元。

警方指出，許多不法業者利用機檯從事賭博謀取暴利，且利用合法執照經營非法電玩，甚至有店家還加裝電子遊戲機的主機板，當警方臨檢時就切換畫面，瞬間讓賭博電玩變成益智遊戲。

▲警方針對遭指控賭博性的電玩店家進行臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

對此，遭指控的店家表示，日前遭警方查獲之後就沒有在從事賭博性電玩，且現場目前機台也都是合法的遊樂機檯，並指出影片是日前所拍攝的，現場也都沒有再擺放賭博相關的電玩機檯。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

北市男「賭博電玩」慘輸千萬跑路 家屬：全世界只有警察不知道那邊有！