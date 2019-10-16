日常就是「心在疼還是要微笑」　2刷《小丑》看見每個幻想都可以是浮木



▲《小丑》電影中有許多橋段，原本都有機會成為男主角的浮木。（圖／翻攝自IMDb）



記者林育綾／綜合報導

電影《小丑》上映後在全球討論話題不斷，許多人甚至2、3刷！寶瓶文化總編輯朱亞君也在個人臉書分享，日前趁著連假看了2遍《小丑》，裡面交織了許多男主角亞瑟的幻想，每一個都像是浮木，差點可以拉他一把。她提到「心在疼還是要微笑」其實就是人人的日常，同時強推近期出版的《闇黑情緒》這本書，因為「我們每個人心中都住個一個小丑」。

朱亞君日前在個人臉書分享，連假4天內看了2遍的《小丑》，由於對DC漫畫不熟，但剛好可以不受漫畫劇情影響，而獨立去欣賞一部情緒飽滿的電影。她認為撇開邪惡、黑暗、極負面價值觀挑戰社會這一點，也不去想爾後小丑如何憤怒狂躁報復世界的話，單看一個人如何被社會壓迫得被心魔狂嗜，電影的運鏡、劇本的撰寫、美術的運用，以及男主角入魔的幾乎把靈魂全然交付給角色，從骨子裡演出一個病態的人，幾場亞瑟的獨舞⋯⋯這些就令她癡迷。



▲電影《小丑》男主角獨舞的橋段讓人印象深刻。（圖／華納兄弟提供）



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她提到電影中交織了許多男主角亞瑟的幻想，「如果那個諮商師是真的，如果和鄰居蘇菲的戀情是真的，如果他的偶像脫口秀名人莫瑞在節目中肯定他的橋段是真的，每一個都像是浮木，可以拉他一把，可以讓生活重新定義。但不是，亞瑟心裡的闇黑累積著，終究養出了心裡那個極端暴力的小丑。」

寶瓶文化在近日剛好出版了一本新書《闇黑情緒》，朱亞君認為，作者邱淳孝心理師談的憤怒、憂鬱、焦慮、忌妒、羞愧、絕望與恐懼，恰好呼應電影《小丑》偏離漫畫的一個解讀：「我們每個人心中都住著一個小丑」，心裡有著癲狂、暴力、傲慢、混亂、仇恨，「只是我們沒能去正視。」

她說，多半人們都害怕闇黑情緒，因為當人性的惡湧現的時候，「恥感」會先跳出來，讓你選擇對抗或否定，「但那些黑暗面會就此消失嗎？不會。」而書中也談到許多闇黑心理，「大家都以為我很可愛、很友善，但大家都不知道，其實我心裡面常常有一些非常糟糕的想法⋯」「我常常想著某個討人厭的同事，恨不得他失敗，但我表面上還是會笑臉迎人⋯⋯」



▲朱亞君提到「當你的心在疼，還是要微笑」其實是人人的日常。（圖／《小丑》劇照，華納兄弟提供）

《小丑》被定位為心理驚悚片，她卻不這麼覺得。「如果你看了《闇黑情緒》這書，你會知道這就是日常，當你的心在疼，還是要微笑，這不就是我們每天生活的寫照？」

這些「闇黑情緒」，就像我們每個人心中都住著一個小丑。但她強調，「痛苦」並不是一個讓人陷入憂鬱的主因，而是你感覺自己沒辦法結束痛苦的「無助感」，才讓人憂鬱。

面對闇黑情緒，朱亞君認為要先了解，學會接納和理解他，覺察、溝通，才有可能做出負責的決定，也才能獲得自由。同時強推《小丑》與《闇黑情緒》，「是你駕馭這些情緒，而不是讓心中的小丑駕馭你。」



▲寶瓶文化總編朱亞君同時強推電影《小丑》與書籍《闇黑情緒》。（左圖／電影小丑劇照；右圖／寶瓶文化）

朱亞君臉書全文如下：

有點瘋狂的，在連假四天，看了兩遍的《小丑》。 因我對DC漫畫的不熟，剛剛好，讓我可以不受那些漫畫劇情的影響，而獨立的去欣賞一部情緒飽滿的電影。

撇開那些邪惡、壓抑、黑暗，以極負面的價值觀挑戰社會這一點，也不去想像爾後漫畫（或改編電影中）的小丑是如何以憤怒狂躁的報復這個世界。單就看著一個人，如何被社會壓迫得被心魔狂嗜，電影的運鏡、劇本的撰寫、美術的運用，以及男主角入魔的幾乎把靈魂全然交付給角色，從骨子裡演出一個病態的人，幾場亞瑟的獨舞......這些就令我癡迷。

放假之前，我們剛發了一本新書《闇黑情緒》，邱淳孝心理師談憤怒、憂鬱、焦慮、忌妒、羞愧、絕望與恐懼。那恰恰好呼應著電影《小丑》偏離漫畫的一個解讀：我們每個人心中都住著一個小丑，癲狂、暴力、傲慢、混亂、仇恨。

只是我們沒能去正視。

多半的時候，我們害怕闇黑情緒，當人性的惡湧現的時候，「恥感」會先跳出來，讓你選擇對抗或否定。但那些黑暗面會就此消失嗎？不會。

電影裡面交織了許多男主角亞瑟的幻想（你要說是人格分裂也行），如果那個諮商師是真的，如果和鄰居蘇菲的戀情是真的，如果他的偶像脫口秀名人莫瑞在節目中肯定他的橋段是真的，每一個都像是浮木，可以拉他一把，可以讓生活重新定義。但不是，亞瑟心裡的闇黑累積著，終究養出了心裡那個極端暴力的小丑。

《闇黑情緒》書裡講的也是這個： 「大家都以為我很可愛、很友善，但大家都不知道，其實我心裡面常常有一些非常糟糕的想法⋯⋯」

「我在心裡面想著要殺死我爸爸大概有十次以上⋯⋯我常常想著某個討人厭的同事，恨不得他失敗，但我表面上還是會笑臉迎人⋯⋯」

「或因為一件小事，我覺得自己最爛、最糟糕，沒有任何人會喜歡我……我覺得這樣想的自己，非常糟糕，而我停不下來⋯⋯」

「痛苦」並不是一個讓人陷入憂鬱的主因，而是你感覺自己沒辦法結束痛苦的「無助感」，才讓人憂鬱。

《小丑》被定位為心理驚悚片，我覺得不是耶。如果你看了《闇黑情緒》這書，你會知道這就是日常，「當你的心在疼，還是要微笑」，這不就是我們每天生活的寫照？如果你不能徹底的了解這些闇黑情緒，並且學會接納他、理解他、駕馭他，並且安頓他，不然你永遠不會自由。

對，我們每個人心中都住個一個小丑，面對闇黑情緒，你要先覺察、溝通，才有可能做出負責的決定。是你駕馭這些情緒，而不是讓心中的小丑駕馭你。

一書一電影，《闇黑情緒》與《小丑》，同時強推。