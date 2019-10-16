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雲端最前線／請辭牌也難奏效！韓民調持續跌落成定局？

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新聞節目中心／綜合報導

總統大選進入倒數87天，根據蘋果最新民調結果，明年選舉蔡韓支持度，有41.5%支持蔡英文，25.1%支持韓國瑜，若韓辭去高雄市長，專心選舉有助選情，有29.4%受訪者表態，韓若在投票前辭高雄市長，將會投票支持韓國瑜，不過也有42.5%支持蔡英文，28.1%未表態(12.4%都不支持、15.7%尚未決定)，兩人差距仍高達13.1個百分點。但韓國瑜表示，其實自己的民調跟蔡英文總統民調非常非常接近，但有很多外圍的機構想要藉著冷冰冰的阿拉伯數字，來打擊韓國瑜支持者的信心，韓國瑜該如何挽救韓國瑜現在民調落後的狀況?《雲端最前線》16日邀請台北市議員王欣儀、前台北市議員顏若芳、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼韓國瑜宣布請假。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

國民黨總統參選人韓國瑜民調持續落後競選連任的總統蔡英文，副手人選也遲遲未敲定，沒想到，現在連國民黨主席吳敦義也聲稱「很忙」宣布不接競選總部主委，不過韓國瑜表示，心中已經有規畫行政院長跟副手人選，等到時機成熟時再跟外界公布。

另外，隨著韓國瑜被拱並表態參選總統，雜音批評和內鬥的氛圍漸漸出現後，韓黑派的全面攻擊，導致選情落居下風，郭台銘與民眾黨又開始爭搶席次，讓藍軍對立委席次的評估逐漸下修。黨內評估，只要柯文哲民眾黨拿下5席，時代力量維持2席，朝野就將形成三黨不過半的局勢，如果國民黨再落居民進黨之後，後果將會很難看。《雲端最前線》16日邀請台北市議員王欣儀、前台北市議員顏若芳、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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國民首局狂灌7分橫掃紅雀　隊史51年首闖世界大賽
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