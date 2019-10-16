藍籲蔡英文比照韓請假遭府打臉　賴士葆：沒有制度那就創制度

▲立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜請假3個月投入總統大選，國民黨高雄市議會黨團也呼籲總統蔡英文比照辦理，遭總統府打臉「沒有總統請假的制度」。對此，國民黨立委賴士葆16日受訪時批評，蔡英文當總統卻都在跑選舉行程，對韓國瑜不公平，更反嗆「制度是人創的，很多國民黨沒做的事情，民進黨都做了啊」、「沒有制度那就創制度，我不覺得有問題」。

針對藍營議員要求蔡英文比照韓國瑜請假拚選舉，保持行政中立，總統府發言人丁允恭15日回應表示，蔡英文雖也要選舉，但沒有要荒廢國政，「很訝異國民黨把市長請假不管市政當成是美德」。民進黨立委陳亭妃受訪時直呼韓「搞不清楚狀況」，蔡英文清楚國政優先，韓國瑜卻放棄市政，請假也請的躲躲藏藏，「現在轉移焦點把自己的問題丟給別人，好像問題就不在自己身上。」

對此，賴士葆反嗆，總統府說沒有這個制度，但「制度是人創的，很多國民黨沒做的事情，民進黨都做了啊！」他認為，蔡英文當總統卻都在跑選舉行程，對韓國瑜不公平，「她應該請假讓副總統代理，沒有制度那就創制度，我不覺得有問題。」

曾銘宗也說，請假選舉的不是只有韓國瑜，包括桃園市長鄭文燦、前副總統呂秀蓮等很多都曾請假拚選舉，「民進黨永遠兩套標準，我們希望用同樣標準來檢視民進黨政治人物。」

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