貪小便宜退散！汐止好市多跟進「購物折抵停車」　11/20起停車每小時80元

▲好市多汐止店跟進停車場收費。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

記者蔡玟君／綜合報導

好市多（Costco）繼北投店、中和店實施「消費折抵停車」制度後，現在汐止店也宣布跟進，目前賣場已貼出公告，從11月20日起開始實施，但停車費比北投、中和店便宜，未來汐止店停車費每小時80元，消費滿500元可折抵3小時。

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▲COSTCO好市多汐止店賣場。（圖／翻攝好市多網站）

好市多各大賣場停車場長期以來有停車位被鄰近住戶長期佔位的問題，導致消費者想停車總是一位難求，因此從今年6月開始，北投店率先開第一槍，採「消費折抵停車制度」，9月中和店也宣布跟進實施，讓網友拍手叫好。

▲好市多部分賣場停車場實施收費後，民眾反應好停車多了。（圖／資料照）

有網友近日在臉書社團「汐止集團」分享，汐止店近日在賣場貼出公告，宣布從11月20日起實施「消費折抵停車制度」，未來停車每小時80元，消費滿500元（含）可折抵3小時，每日最高折抵3小時；停車未滿30分鐘免費，超過30分鐘未滿一小時，則以一小時計費。

▲好市多示意圖。（圖／記者張一中攝）

消息一出，網友紛紛叫好，「一堆附近大樓來停免費的，真正來購物的都找不到車位，支持收費！」、「人無法來管是不行的。」、「早該如此」、「應該的！每次去都等好久的車位」。而至截稿前，好市多公關尚未接電話回應此事。