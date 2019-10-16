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外送員發大財？　104調查：最高月入18萬 、最低僅2萬

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▲▼Uber Eats,美食外送,外賣（圖／記者李毓康攝）

▲「宅經濟」興起，帶動了美食外送平台蓬勃發展。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

現代人偏「宅」，因此帶動了外送這樣的「宅經濟」蓬勃發展，然而近期頻傳外送員因屬「承攬制」不受勞基法保障，這樣的僱傭關係卻成勞資新議題，引起外界高度重視。不過這項工作到底有什麼魔力，吸引力大批人擔任外送員？人力銀行104就從資料庫撈出最近五年曾經擔任外送平台外送員共計300位求職會員，結果發現，近七成將外送員工作當成正職，每月收入最高可達18萬元，但最低只有2萬元。

根據調查，外送員的平均年齡為26歲，最小甚至未成年，僅15歲，最高齡45歲，當中高達84.3%為男性，僅有15.7%為女性。80%未婚，不過104認為，未婚原因應與外送平均年齡層較低有關。近45%外送員擁有大學學歷，為最大宗。其中，更有3%擁有碩士學歷的求職會員曾任或是現任外送員。

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值得注意的是，外送員多被認為是兼職、打工的選擇，但104發現，高達七成將外送員當成正職。現任Ubereats配送員的邱先生目前在外商公司當正職的業務，考量外送員的工作彈性、時薪高等優點，最近計畫辭掉業務，轉為全職的外送員。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄則提醒，當外送員，必須注意承攬跟僱傭關係的差別，若是僱傭關係，外送員受到勞基法保障，有勞健保、特休、年資也可以累積，但承攬不受勞基法保障，相關權益皆零；年輕的求職者必須謹慎思考，雖然外送員能累積服務業相關經驗，仍須利用彈性工時培養其他能力、訂定長遠計畫，對職涯才有所助益。

收入部分，外送員平均每月收入4.2萬，比大學生畢業月薪3萬元高出1.2萬。其中，最高可達18萬元，最低僅2萬元。去年底才加入外送行列的洪先生，因去年底的外送需求不及今日，當時一個月全職只賺5、6千元；隨著「宅經濟」大爆發，今年起各平台紛紛推出「免運」活動吸引消費者，邱先生現在僅利用平日晚上及周末兼職，就可以為自己帶來1萬1～1萬5不等的收入。

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